Кожний шостий - переселенець: Терехов розкрив, скільки людей зараз проживає у Харкові

У Харкові наразі мешкає 1,3 мільйона людей. Серед них офіційно зареєстровано 206 тисяч переселенців, що становить приблизно кожного шостого жителя міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю мера Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові сьогодні - 1,3 мільйона людей. З них офіційно зареєстровано 206 тисяч переселенців - з Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, з деокупованих територій, територій, де йдуть активні бойові дії. Це кожен шостий. Насправді - більше", - повідомив Терехов.

За словами мера, до війни у Харкові проживало практично два мільйони людей: 1,6 млн постійних мешканців, 300 тисяч студентів і близько 100 тисяч із навколишніх агломерацій.

У найважчі дні весни 2022 року в місті залишалося лише 250-300 тисяч осіб. Терехов додав, що зараз спостерігаються хвилі відтоку та повернення мешканців.

"Обстріли - відтік, тиша - повернення. Люди звикають навіть до небезпеки. Бо коріння у харків’ян глибокі. І соцопитування говорять: 95% тих, хто виїхав, мріють повернутися додому", - розповів він