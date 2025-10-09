ua en ru
Кожний шостий - переселенець: Терехов розкрив, скільки людей зараз проживає у Харкові

Четвер 09 жовтня 2025 11:22
UA EN RU
Кожний шостий - переселенець: Терехов розкрив, скільки людей зараз проживає у Харкові Фото:мер Харкова Ігор Терехов (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Ірина Глухова

У Харкові наразі мешкає 1,3 мільйона людей. Серед них офіційно зареєстровано 206 тисяч переселенців, що становить приблизно кожного шостого жителя міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю мера Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові сьогодні - 1,3 мільйона людей. З них офіційно зареєстровано 206 тисяч переселенців - з Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, з деокупованих територій, територій, де йдуть активні бойові дії. Це кожен шостий. Насправді - більше", - повідомив Терехов.

За словами мера, до війни у Харкові проживало практично два мільйони людей: 1,6 млн постійних мешканців, 300 тисяч студентів і близько 100 тисяч із навколишніх агломерацій.

У найважчі дні весни 2022 року в місті залишалося лише 250-300 тисяч осіб. Терехов додав, що зараз спостерігаються хвилі відтоку та повернення мешканців.

"Обстріли - відтік, тиша - повернення. Люди звикають навіть до небезпеки. Бо коріння у харків’ян глибокі. І соцопитування говорять: 95% тих, хто виїхав, мріють повернутися додому", - розповів він

Обстріли Харкова

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Харків став одним із головних об’єктів обстрілів та атак, особливо в перші місяці війни.

Місто зазнавало регулярних ракетних ударів та артилерійських обстрілів , через що постраждала цивільна інфраструктура й житлові райони.

Харків також став важливим центром для організації гуманітарної допомоги та прийому переселенців з інших регіонів України.

Сьогодні окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову з різних видів озброєння.

Так, у ніч на 6 жовтня російські безпілотники масовано атакували один із районів міста, через що понад 20 тисяч мешканців залишилися без електропостачання.

Крім того, російські війська нещодавно зруйнували дві трансформаторні підстанції, що забезпечували електропостачання Харкова.

Як повідомив Терехов, це стало серйозним ударом по потужностях компанії, і враховуючи регулярність атак, прийдешня зима може стати для міста найскладнішою за весь період війни.

Ігор Терехов Харків
