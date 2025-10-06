Харьков готовится к самой тяжелой зиме. РФ разрушила две подстанции, - мэр
В течение последних дней российская армия уничтожила две трансформаторные подстанции, которые питали Харьков.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил мэр города Игорь Терехов.
"Это серьезный удар по мощностям АО "Харьковоблэнерго". И, глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны", - сообщил Терехов.
По его словам, еще ночью без электроэнергии оставались около 22 тысяч абонентов, а уже сейчас - около 3,5 тысяч. Такой динамики удалось достичь благодаря круглосуточной и слаженной работе энергетиков "Облэнерго" и коммунальных служб Харькова
Он отметил, что сейчас есть возможности города, "Облэнерго" и общей энергосистемы страны для этого, однако они ограничены.
"Надо смотреть правде в глаза: Россия не прекратит попыток террора, она будет пытаться и дальше лишить наших людей жизни, погрузить их в холод и темноту. И в любой момент может произойти новый удар по критической инфраструктуре, который за секунды способен разрушить то, что мы создавали и восстанавливали месяцами. И такие ситуации, к сожалению, уже случались не один раз в прошлом и случаются сейчас. Поэтому надо всегда быть готовыми ко всему", - заявил он.
Воздушные атаки РФ
Этой ночью российские военные снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Под основным ударом был Харьков, там повреждены частные дома, несколько человек госпитализированы с острой реакцией на стресс.
Также вчера россияне запустили "Шахеды" по городу, местные заявляли о более 10 взрывах в Харькове.
А вот в ночь на 1 октября россияне атаковали Харьков и область ракетами и управляемыми авиабомбами. В результате обстрела горели торговые павильоны, были разрушения и пострадали люди.