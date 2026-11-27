Погода в Украине в последние дни ноября и в начале декабря ощутимо изменится. Осадки отойдут, а морозы в большинстве областей ожидаются и ночью, и днем.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха .

От чего будет зависеть погода в ближайшее время

– Осень заканчивается. И мы уже в полной мере ощущаем зимние проявления погоды. Особенно по юго-западным регионам, на Прикарпатье.

Там снежит. И еще в течение ночи (с 27 на 28 ноября, - Ред.) - также будет идти снег.

Ведь там на погоду еще будет влиять атмосферный фронт с юго-запада. Поэтому в ночные часы по юго-западу страны - мокрый снег, снег.

Местами - налипание мокрого снега.

На Прикарпатье кое-где - значительные осадки могут быть.

На дорогах в большинстве западных, центральных областей - может быть гололедица.

Тем временем на крайнем юге этот фронт проявляется в виде дождя (иногда). Хотя уже завтра, в дневные часы, он будет постепенно терять свою активность.

Поскольку с севера к нам уже начинает распространяться достаточно такой мощный, холодный антициклон из Балтики.

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"Накроет" ли антициклон Украину и как изменит погоду

– Этот антициклон будет двигаться к нам в юго-восточном направлении.

Поскольку он - над Балтикой, соответственно будет, как бы, "спускаться" на нас.

То есть для него - это юго-восточное направление. А для нас - он с севера будет приближаться.

И 30 ноября (в понедельник, - Ред.) днем он уже будет располагаться над нашими северными областями.

Он также окончательно вытеснит за пределы Украины влияние вот этой, чуть более теплой циклоничности, которая была над Черным и Средиземным морями.

Это она влияла вот этими атмосферными фронтами и осадками на юго-запад нашей страны.

Давление будет интенсивно расти. Станет больше прояснений.

Но будет преобладать холодный ветер с северо-востока. Температура будет снижаться.

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Насколько сильно похолодает в ближайшие дни

– Особенно низкие значения температуры будут в ночные часы во время прояснений.

С завтрашнего дня (субботы, 28 ноября, - Ред.) практически в большинстве регионов у нас уже будут "минусы" - и ночью, и днем.

В ближайшие трое суток (28-30 ноября, - Ред.) ночью - от 3 до 10 градусов мороза. Только в Карпатах -11...-18°C может быть.

Днем - от 0 до 6 градусов мороза в большинстве областей.

Немного теплее - разве что завтра на Закарпатье и крайнем юге страны. Там в течение суток от 0 до 5 градусов тепла.

Но начиная с воскресенья (29 ноября, - Ред.) температура там уже также снизится до минусовых показателей.

28-30 ноября "минус" в большинстве областей вероятен и ночью, и днем (инфографика: РБК-Украина)

Какой погодой начнется в Украине первый месяц зимы

– С 1 декабря (вторника, - Ред.), первые дни месяца, скажем так, даже первые 5 суток декабря - будет преобладать погода без осадков.

Потому что на нас все это время будет влиять антициклон.

Он же будет удерживать у нас и низкие значения температуры.

В ночь на 1 декабря, 2 декабря и, в принципе, даже еще на 3 декабря - может быть в пределах 8-14 градусов мороза по территории Украины.

А днем - стабильно 0-6 градусов мороза.

Немного теплее может быть днем на Закарпатье - около 1-3 градусов тепла.

Самые холодные ночи могут быть 1, 2 и 3 декабря (инфографика: РБК-Украина)

Останется ли в Украине при этом снежный покров

– Снежный покров, конечно, будет удерживаться. Там, где сейчас эти осадки идут. Частично по западным и центральным областям.

Он будет удерживаться, потому что будет преобладать "минус". Он не будет особо таять.

То есть встречаем декабрь с морозами. Но без такого, достаточного количества снега. Особенно для северных, северо-восточных областей.

Видим, что там - без снежного покрова.

Но он есть, довольно ощутимый, в Карпатах, на Закарпатье... Юго-запад.

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Можно ли сказать что такие морозы - в пределах нормы

– В принципе, да.

Возможно, когда будет -8...-14°C, это может быть немного ниже нормы. Две-три ночи. Но не критично.

Не так, чтобы подобных показателей никогда не было.

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Будут ли какие-то отдельные области холоднее других

– Холоднее всего… Это о Карпатском регионе можно сказать.

Там уже даже начиная с 29 ноября... Ночью в Карпатах уже -10...-15°C. Даже -13...-18°C на Прикарпатье может быть.

За счет особенностей рельефа.

А так, в принципе, по большинству областей у нас - достаточно однородный температурный фон.

Самые холодные ночи с 1 декабря будут. От 8 до 14 градусов мороза (на 1-е, 2-е и еще на 3-е число там немного задержатся).

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Надолго ли "задержатся" такие ощутимые морозы

– Определенное ослабление будет уже 4-6 декабря (в следующие пятницу, субботу и воскресенье, - Ред.), кроме восточных областей.

Там уже температура будет немного выше предыдущих значений.

В ночные часы 0-6 градусов мороза. А днем - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Между тем восток будет оставаться стабильно с "минусами".

4-6 декабря вероятно ослабление морозов в Украине (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от ветра в Украине в ближайшие дни

– Ветер будет стабильный, северо-восточный.

Практически все эти следующие несколько суток... Даже еще и пять суток декабря - преимущественно будет с северо-востока.

Порывы вероятны разве что завтра (в субботу, 28 ноября, - Ред.) и послезавтра (в воскресенье, 29 ноября, - Ред.) - на побережье морей.

Там может быть определенное усиление, до 15-20 метров в секунду. Но достаточно локально.

Однако в большинство последующих дней - он будет умеренных скоростей.

То есть каких-либо прямо опасностей или дискомфорта - он не будет доставлять.

Хотя будет прохладный и ощутимый.