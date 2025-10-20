ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Какова стратегическая цель России в войне с Украиной? Ответ ГУР

Украина, Понедельник 20 октября 2025 15:23
UA EN RU
Какова стратегическая цель России в войне с Украиной? Ответ ГУР Фото: заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий (gur.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко, Ростислав Шаправский

Стратегическая цель России остается неизменной - она стремится к полному уничтожению украинской государственности.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время форума РБК-Украина "Энергия, которая держит Украину".

"Это первое, и оно потом уже идет, как говорят, по уровням. На сегодняшний день, да, действительно, сосредоточен в основном вес по определенным регионам, но все будет зависеть - дальнейшие шаги будут зависеть от достигнутого успеха", - отметил он.

Скибицкий добавил, что стратегическая цель страны-агрессора недостижима, да и она не останавливается тем самым.

"Если говорить об эффективности российского оружия, то, во-первых мы видим насколько произошло совершенствование в том числе крылатых ракет, тех же Х-101. Появились новые элементы, новые элементы системы наведения, новые элементы системы навигации и другие вопросы, которые связаны именно с точностью нанесения ударов", - сказал он.

Заместитель начальника ГУР отметил, что разведка имеет определенные российские документы. Они свидетельствуют, что, несмотря на то, что россияне пытаются усовершенствовать, все-таки они еще далеки от технических характеристик, которые они заявляют.

"В чем сейчас повышенный эффект нанесенных ударов, - это массовое применение прежде всего беспилотных летательных аппаратов. Если раньше, в начале, например, это было 30 "Шахедов" за один месяц, то сейчас 30 "Шахедов" может лететь на один объект", - пояснил Скибицкий.

Он отметил, что в определенном проценте вражеские беспилотники все-таки достигают результата. Кроме того, по его словам, на эффективность влияют комбинированные удары.

"Комбинированные удары включают и крылатые ракеты, и баллистические ракеты, и соответственно беспилотные летательные аппараты. И результаты мы видим - результаты мы видим, в частности, по Киеву, когда сначала прилетает "Шахед", потом прилетает баллистическая ракета, потом снова повторяется удар для того, чтобы нанести наибольший ущерб и достичь именно индивидуального эффекта по поражению цели", - отметил представитель ГУР.

Напомним, в Кремле заявили, что Россия не будет останавливать боевые действия на территории Украины, как это предлагал президент США Дональд Трамп.

Отметим, после встречи с Зеленским лидер США опубликовал пост, в котором призвал Украину и Россию остановиться там, где каждая из сторон находится сейчас. То есть - по линии фронта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГУР Война в Украине
Новости
ВСУ уничтожили часть ДРГ, которая проникла в центр Покровска и убила гражданских
ВСУ уничтожили часть ДРГ, которая проникла в центр Покровска и убила гражданских
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов