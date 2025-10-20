ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Якою є стратегічна мета Росії у війні з Україною? Відповідь ГУР

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 15:23
UA EN RU
Якою є стратегічна мета Росії у війні з Україною? Відповідь ГУР Фото: заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький (gur.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко, Ростислав Шаправський

Стратегічна мета Росії залишається незмінною - вона прагне повного знищення української державності.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час форуму РБК-Україна "Енергія, що тримає Україну".

"Це перше, і воно потім уже йде, як кажуть, по рівнях. На сьогоднішній день, так, дійсно, зосереджена в основному вага по певним регіонам, але все буде залежати - подальші кроки будуть залежати від досягнутого успіху", - зазначив він.

Скибицький додав, що стратегічна мета країни-агресорки недосяжна, та й вона не зупиняється тим самим.

"Якщо говорити про ефективність російської зброї, то, по-перше ми бачимо наскільки відбулося вдосконалення в тому числі крилатих ракет, тих же Х-101. З'явилися нові елементи, нові елементи системи наведення, нові елементи системи навігації і інші питання, які пов’язані саме з точністю нанесення ударів", - сказав він.

Заступник начальника ГУР зазначив, що розвідка має певні російські документи. Вони свідчать, що, незважаючи на те, що росіяни намагаються вдосконалити, все-таки вони ще далекі від технічних характеристик, які вони заявляють.

"В чому зараз підвищений ефект нанесених ударів, - це масове застосування насамперед безпілотних літальних апаратів. Якщо раніше, на початку, наприклад, це було 30 "Шахедів" за один місяць, то зараз 30 "Шахедів" може летіти на один об’єкт", - пояснив Скібіцький.

Він зауважив, що у певному відсотку ворожі безпілотники все-таки досягають результату. Крім того, за його словами, на ефективність впливають комбіновані удари.

"Комбіновані удари включають і крилаті ракети, і балістичні ракети, і відповідно безпілотні літальні апарати. І результати ми бачимо - результати ми бачимо, зокрема, по Києву, коли спочатку прилітає "Шахед", потім прилітає балістична ракета, потім знову повторюється удар для того, щоб завдати найбільшої шкоди і досягти саме індивідуального ефекту по враженню цілі", - зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Росія не буде зупиняти бойові дії на території України, як це пропонував президент США Дональд Трамп.

Зазначимо, після зустрічі із Зеленським лідер США опублікував пост, у якому закликав Україну і Росію зупинитися там, де кожна зі сторін перебуває зараз. Тобто - по лінії фронту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР Війна в Україні
Новини
ЗСУ знищили частину ДРГ, яка проникла в центр Покровська та вбила цивільних
ЗСУ знищили частину ДРГ, яка проникла в центр Покровська та вбила цивільних
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів