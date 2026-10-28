Какая будет погода в Украине в ноябре: в Укргидрометцентре предоставили предварительный прогноз

Синоптики поделились климатическими особенностями ноября в Украине - как "традиционными" показателями для этого периода, так и предварительным прогнозом на последний месяц осени 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра.
Украинцам напомнили, что ноябрь - переходный месяц от осени к зиме.
При этом пора предзимья начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5°C в сторону понижения:
Согласно короткой климатической характеристике от специалистов УкрГМЦ, средняя месячная температура воздуха в ноябре составляет:
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Абсолютный минимум температуры в ноябре составляет, по данным синоптиков, от 16,0 до 24,8 градуса мороза (в среднем по стране).
Еще более низкие значения - от 25,2 до 31,0 градусов мороза - случались:
Тем временем в Крыму и Одесской области - местами от 8,4 до 13,7 градусов мороза.
Абсолютный максимум температуры воздуха в течение последнего месяца осени в Украине:
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В УкрГМЦ рассказали, что среднее месячное количество осадков в течение ноября составляет:
В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в ноябре 2026 года.
Так, средняя месячная температура предусматривается на уровне +1...+7°C.
"Что близко к норме", - уточнили эксперты УкрГМЦ.
Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне:
"Что в пределах (80-120%) нормы", - подытожили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Напомним, ранее мы рассказывали про предварительный прогноз синоптиков УкрГМЦ на ноябрь и зиму в целом - что может быть с температурой воздуха и осадками до конца текущего года и в начале следующего.
Кроме того, мы объясняли, когда вероятен снег в Европе и какой может быть зима в этой части мира.
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