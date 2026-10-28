Какая будет погода в Украине в ноябре: в Укргидрометцентре предоставили предварительный прогноз

Когда "традиционно" начинается пора предзимья

Украинцам напомнили, что ноябрь - переходный месяц от осени к зиме.

При этом пора предзимья начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5°C в сторону понижения:

на северо-востоке страны и в Карпатах - в конце октября;

по Украине в основном - в первой декаде ноября.

Средние температуры в течение ноября

Согласно короткой климатической характеристике от специалистов УкрГМЦ, средняя месячная температура воздуха в ноябре составляет:

по Украине (в среднем) - от 0°C до +4°C;

на Закарпатье и юге страны - местами +5...+9°C.

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Абсолютные температурные минимумы

Абсолютный минимум температуры в ноябре составляет, по данным синоптиков, от 16,0 до 24,8 градуса мороза (в среднем по стране).

Еще более низкие значения - от 25,2 до 31,0 градусов мороза - случались:

в северной части Украины;

во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях;

в горных районах.

Тем временем в Крыму и Одесской области - местами от 8,4 до 13,7 градусов мороза.

Абсолютные температурные максимумы

Абсолютный максимум температуры воздуха в течение последнего месяца осени в Украине:

от 17,7 до 25,3 градусов тепла;

в Черновицкой, Закарпатской, центральных, Одесской и Николаевской областях, а также в Крыму - от 25,5 до 29,7 градусов выше нуля.

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Сколько осадков бывает в конце осени

В УкрГМЦ рассказали, что среднее месячное количество осадков в течение ноября составляет:

по Украине (в среднем) - 35-63 мм;

в Карпатах, в горах Крыма и на Закарпатье - 70-108 мм;

на высокогорье - даже до 135 мм;

в Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и юге страны - местами 29-34 мм.

Каким может быть ноябрь 2026 года

В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в ноябре 2026 года.

Так, средняя месячная температура предусматривается на уровне +1...+7°C.

"Что близко к норме", - уточнили эксперты УкрГМЦ.

Средняя температура воздуха в ноябре 2026 года может быть близка к норме (инфографика: РБК-Украина)

Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне:

34-77 мм - по Украине;

77-100 мм - на высокогорье Карпат.

"Что в пределах (80-120%) нормы", - подытожили в пресс-службе Укргидрометцентра.