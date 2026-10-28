Якою буде погода в Україні в листопаді: в Укргідрометцентрі надали попередній прогноз

Синоптики поділились кліматичними особливостями листопада в Україні - як "традиційними" показниками для цього періоду, так і попереднім прогнозом на останній місяць осені 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.
Українцям нагадали, що листопад - перехідний місяць від осені до зими.
При цьому пора передзим'я починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5°C у бік зниження:
Згідно з короткою кліматичною характеристикою від спеціалістів УкрГМЦ, середня місячна температура повітря в листопаді складає:
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Абсолютний мінімум температури в листопаді становить, за даними синоптиків, від 16,0 до 24,8 градусів морозу (в середньому по країні).
Ще нижчі значення - від 25,2 до 31,0 градусів морозу - траплялись:
Тим часом у Криму та в Одеській області - місцями від 8,4 до 13,7 градусів морозу.
Абсолютний максимум температури повітря впродовж останнього місяця осені в Україні:
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В УкрГМЦ розповіли, що середня місячна кількість опадів впродовж листопада складає:
Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у листопаді 2026 року.
Так, середня місячна температура передбачається на рівні +1...+7°C.
"Що близько до норми", - уточнили експерти УкрГМЦ.
Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні:
"Що в межах (80-120%) норми", - підсумували у прес-службі Укргідрометцентру.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про попередній прогноз синоптиків УкрГМЦ на листопад і зиму в цілому - що може бути з температурою повітря та опадами до кінця поточного року й на початку наступного.
Крім того, ми пояснювали, коли ймовірний сніг в Європі та якою може бути зима у цій частині світу.
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