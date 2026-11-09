К какой погоде в Украине готовиться 10 ноября и что изменится позже: объяснение синоптика
Погода в Украине 10 ноября ожидается преимущественно сухая и прохладная. Позже вероятно кратковременное потепление, после которого температура снова начнет снижаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Чего ждать от погоды 10 ноября
Эксперт рассказала, что в течение новой "метеорологической недели" будет "много интересного синоптического".
Во вторник, 10 ноября, самая холодная ночь ожидается в западных областях Украины - около 0...-4°C (мороз).
На остальной территории, по данным Диденко, минимальная температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до 6 градусов тепла.
Дневные часы завтрашнего дня будут более теплыми:
- на юге и на западе +4...+9°C (в южной части местами +10...+12°C);
- на севере, в центральных областях и на востоке Украины - около +3...+7°C.
"Значительную часть суток погоду Украины будет определять антициклон, поэтому осадков не предполагается", - сообщила метеоролог.
Хотя вечером 10 ноября в западных областях атмосферный фронт обусловит осадки в виде:
- дождя;
- мокрого снега.
"На Правобережье Украины завтра ожидается сильный ветер юго-западного направления, осторожно", - подчеркнула специалист.
Прогноз погоды по Украине на 10 ноября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)
Какая синоптическая ситуация будет в Киеве
В Киеве погода 10 ноября, по данным Диденко, ожидается ветреная.
Осадки в течение вторника - маловероятны.
Максимальная температура воздуха днем будет колебаться около +5...+6°C.
Читайте также: Дискомфорт при дыхании: в трех городах Киевской области ухудшилось качество воздуха
Как может меняться погода в Украине позже
Диденко сообщила, что самая высокая температура воздуха в течение текущей недели ожидается в южной части Украины.
Там столбики термометров поднимутся до +10...+14°C. В Крыму - до +16°C.
В целом же эта неделя "не будет слишком холодной".
"А в пятницу, 13 ноября, вообще градусы подпрыгнут вверх. Везде ожидается кратковременное ощутимое потепление", - поделилась синоптик.
Однако позже, уже с ближайших выходных - 14 и 15 ноября - температура воздуха в Украине начнет снижаться.
"Как видите, прогностические сроки похолодания прыгают. Именно поэтому мы внимательно вместе следим за изменениями прогностических моделей", - подытожила эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине был замечен первый снег на прошлой неделе.
Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в ноябре в целом.
Читайте также, какой может быть зима в Украине (по словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух).