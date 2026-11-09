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До якої погоди в Україні готуватись 10 листопада і що зміниться пізніше: пояснення синоптика

14:26 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Костенко
До якої погоди в Україні готуватись 10 листопада і що зміниться пізніше: пояснення синоптика Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні 10 листопада очікується здебільшого суха та прохолодна. Пізніше ймовірне короткочасне потепління, після якого температура знову почне знижуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чого чекати від погоди 10 листопада

Експерт розповіла, що впродовж нового "метеорологічного тижня" буде "багато цікавого синоптичного".

У вівторок, 10 листопада, найхолодніша ніч очікується у західних областях України - близько 0...-4°C (мороз).

На решті території, за даними Діденко, мінімальна температура повітря коливатиметься в межах від 0 до 6 градусів тепла.

Денні години завтрашнього дня будуть більш теплими:

  • на півдні та на заході +4...+9°C (у південній частині місцями +10...+12°C);
  • на півночі, у центральних областях та на сході України - близько +3...+7°C.

"Значну частину доби погоду України визначатиме антициклон, тому опадів не передбачається", - повідомила метеоролог.

Хоча ввечері 10 листопада у західних областях атмосферний фронт зумовить опади у вигляді:

  • дощу;
  • мокрого снігу.

"На Правобережжі України завтра очікується сильний вітер південно-західного напрямку, обережно", - наголосила спеціаліст.

До якої погоди в Україні готуватись 10 листопада і що зміниться пізніше: пояснення синоптикаПрогноз погоди по Україні на 10 листопада від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Яка синоптична ситуація буде в Києві

У Києві погода 10 листопада, за даними Діденко, очікується вітряна.

Опади впродовж вівторка - малоймовірні.

Максимальна температура повітря вдень коливатиметься близько +5...+6°C.

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Як може змінюватись погода в Україні пізніше

Діденко повідомила, що найвища температура повітря впродовж поточного тижня очікується у південній частині України.

Там стовпчики термометрів піднімуться до +10...+14°C. В Криму - до +16°C.

В цілому ж цей тиждень "не буде надто холодним".

"А в п'ятницю, 13 листопада, взагалі градуси підстрибнуть угору. Скрізь очікується короткочасне відчутне потепління", - поділилась синоптик.

Проте пізніше, вже з найближчих вихідних - 14 та 15 листопада - температура повітря в Україні почне знижуватися.

"Як бачите, прогностичні терміни похолодання стрибають. Саме тому ми уважно разом стежимо за змінами прогностичних моделей", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні помітили перший сніг минулого тижня.

Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в листопаді в цілому.

Читайте також, якою може бути зима в Україні (за словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух).

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