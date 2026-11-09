До якої погоди в Україні готуватись 10 листопада і що зміниться пізніше: пояснення синоптика
Погода в Україні 10 листопада очікується здебільшого суха та прохолодна. Пізніше ймовірне короткочасне потепління, після якого температура знову почне знижуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Чого чекати від погоди 10 листопада
Експерт розповіла, що впродовж нового "метеорологічного тижня" буде "багато цікавого синоптичного".
У вівторок, 10 листопада, найхолодніша ніч очікується у західних областях України - близько 0...-4°C (мороз).
На решті території, за даними Діденко, мінімальна температура повітря коливатиметься в межах від 0 до 6 градусів тепла.
Денні години завтрашнього дня будуть більш теплими:
- на півдні та на заході +4...+9°C (у південній частині місцями +10...+12°C);
- на півночі, у центральних областях та на сході України - близько +3...+7°C.
"Значну частину доби погоду України визначатиме антициклон, тому опадів не передбачається", - повідомила метеоролог.
Хоча ввечері 10 листопада у західних областях атмосферний фронт зумовить опади у вигляді:
- дощу;
- мокрого снігу.
"На Правобережжі України завтра очікується сильний вітер південно-західного напрямку, обережно", - наголосила спеціаліст.
Прогноз погоди по Україні на 10 листопада від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)
Яка синоптична ситуація буде в Києві
У Києві погода 10 листопада, за даними Діденко, очікується вітряна.
Опади впродовж вівторка - малоймовірні.
Максимальна температура повітря вдень коливатиметься близько +5...+6°C.
Читайте також: Дискомфорт під час дихання: у трьох містах Київської області погіршилась якість повітря
Як може змінюватись погода в Україні пізніше
Діденко повідомила, що найвища температура повітря впродовж поточного тижня очікується у південній частині України.
Там стовпчики термометрів піднімуться до +10...+14°C. В Криму - до +16°C.
В цілому ж цей тиждень "не буде надто холодним".
"А в п'ятницю, 13 листопада, взагалі градуси підстрибнуть угору. Скрізь очікується короткочасне відчутне потепління", - поділилась синоптик.
Проте пізніше, вже з найближчих вихідних - 14 та 15 листопада - температура повітря в Україні почне знижуватися.
"Як бачите, прогностичні терміни похолодання стрибають. Саме тому ми уважно разом стежимо за змінами прогностичних моделей", - підсумувала експерт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні помітили перший сніг минулого тижня.
Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в листопаді в цілому.
Читайте також, якою може бути зима в Україні (за словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух).