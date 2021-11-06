"Ковідна амністія" та закон про олігархів: новини за 5 листопада

МОЗ хоче запровадити "ковидну амністію", президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів, російського дипломата знайшли мертвим біля посольства РФ у Берліні. Докладніше про те, що сталося у п'ятницю, 5 листопада – у матеріалі РБК-Україна.

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ЗСУ через 10 днів підтвердили захід у Старомар'ївку. Допомагали доставити вугілля

Українські військові допомогли гуманітарній місії доставити жителям Старомар'ївки вугілля для опалення. Вони охороняли представників благодійної організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 93 ОМБр "Холодний Яр".

Військові підкреслили, що жителі села Старомар'ївка, яке знаходиться на непідконтрольній Україні території, змогли отримати вугілля для опалення. Його надав Червоний Хрест. Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що ЗСУ спростувало повернення українськими військовослужбовцями села Старомар'ївка.

Зеленський підписав закон про олігархів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів (проект №5599). Закон набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації.

"У всіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни в 2019 році", - зазначив Зеленський.

Третьякову відсторонили від засідань Ради: у чому причина

Нардепа від "Слуги народу" Галину Третьякову відсторонили від п'яти пленарних засідань Верховної ради. Відповідне рішення підтримали 234 нардепи.

Скандал навколо неетичної поведінки Третьякової спалахнув через її повідомлення у фракційному чаті "Слуги народу" після смерті народного депутата Антона Полякова, в якому вона сказала про те, що стало "одним ворогом менше". Ще два тижні тому парламентський комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради рекомендував відсторонити Третьякову від участі у пленарних засіданнях на п'ять днів.

Російського дипломата знайшли мертвим біля посольства РФ у Берліні, - Spiegel

У Берліні знайшли мертвим працівника російського дипломатичного представництва. Його тіло виявили перед будівлею посольства РФ. Повідомляється, що співробітники поліції виявили тіло на тротуарі перед будівлею посольства в Берліні 19 жовтня близько 7:20 ранку, однак про його загибель повідомили лише зараз.

За попередньою інформацією чоловік випав з верхнього поверху комплексу посольства в районі Мітте в Берліні. Місцеві ЗМІ зазначають, що російський дипломат, ймовірно, був замаскованим співробітником внутрішньої секретної служби ФСБ РФ.

В Україну йдуть дощі і похолодання: кому сьогодні не пощастить з погодою

Погода в Україні найближчої доби буде в більшості регіонів сонячна. Частину областей накриє короткочасними дощами, сильним вітром, а також синоптики прогнозують різке зниження температури в декількох областях.

Детальніше про те, яка погода чекає українців у суботу, 6 листопада – в матеріалі Styler.