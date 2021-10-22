Комітет з етики рекомендував відсторонити Третьякову на п'ять засідань Ради

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради рекомендував парламенту відсторонити Галину Третьякову від участі у пленарних засіданнях на 5 днів. Пропозиція може бути проголосована на початку листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук у Telegram -каналі.

"Голосування за таке рішення може відбутися на наступному пленарному тижні з 2 листопада", - додала вона.

Як зазначила речниця, відповідно до статті 51 Регламенту таке рішення має прийняти Верховна рада без обговорення.

Нагадаємо, народного депутата від фракції "Слуги народу" Галину Третьякову планують відсторонити від засідань через її скандальне повідомлення у фракційному чаті після смерті нардепа Антона Полякова, де вона сказала про те, що "одним ворогом менше".

Сама Галина Третьякова очолює комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.