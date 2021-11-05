ЗСУ через 10 днів підтвердили захід у Старомар'ївку. Допомагали доставити вугілля

Українські військові допомогли гуманітарній місії доставити жителям Старомар'ївки вугілля для опалення. Вони охороняли представників благодійної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 93 ОМБр "Холодний Яр".

Військові підкреслили, що жителі села Старомар'ївка, яке знаходиться на непідконтрольній Україні території, змогли отримати вугілля для опалення. Його надав Червоний Хрест.

"Раніше сторона-агресор протягом 1,5 місяця блокувала міжнародним гуманітарним організаціям доступ до жителів Старомар'ївки", - уточнили в бригаді.

Надати гуманітарну та медичну допомогу жителям села вирішила робоча група Мирненської військово-цивільної адміністрації. Ініціативу підтримало керівництво 93 бригади "Холодний Яр", забезпечивши її охороною.

"Це призвело до масованих обстрілів Гранітного з боку російських найманців, в результаті яких загинув військовослужбовець бригади Георгій Халіков, були пошкоджені будинки місцевих жителів, цивільна інфраструктура і камера ОБСЄ", - зазначили військові.

Однак бойовики надали можливість доставити вугілля жителям села тільки після розголосу ситуації.