ru ua
Пт, 05 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

ЗСУ через 10 днів підтвердили захід у Старомар'ївку. Допомагали доставити вугілля

Новость на русском →
Донбас, П'ятниця 05 листопада 2021 19:27
ЗСУ через 10 днів підтвердили захід у Старомар'ївку. Допомагали доставити вугілля Фото: ЗСУ розповіли, що військові робили в Старомар'ївці (facebook.com/93OMBr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українські військові допомогли гуманітарній місії доставити жителям Старомар'ївки вугілля для опалення. Вони охороняли представників благодійної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 93 ОМБр "Холодний Яр".

Військові підкреслили, що жителі села Старомар'ївка, яке знаходиться на непідконтрольній Україні території, змогли отримати вугілля для опалення. Його надав Червоний Хрест.

"Раніше сторона-агресор протягом 1,5 місяця блокувала міжнародним гуманітарним організаціям доступ до жителів Старомар'ївки", - уточнили в бригаді.

Надати гуманітарну та медичну допомогу жителям села вирішила робоча група Мирненської військово-цивільної адміністрації. Ініціативу підтримало керівництво 93 бригади "Холодний Яр", забезпечивши її охороною.

"Це призвело до масованих обстрілів Гранітного з боку російських найманців, в результаті яких загинув військовослужбовець бригади Георгій Халіков, були пошкоджені будинки місцевих жителів, цивільна інфраструктура і камера ОБСЄ", - зазначили військові.

Однак бойовики надали можливість доставити вугілля жителям села тільки після розголосу ситуації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що ЗСУ спростувало повернення українськими військовослужбовцями села Старомар'ївка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донбас
NEWS
Частина українців з понеділка можуть залишитися без роботи: кого і за що відсторонятимуть
Частина українців з понеділка можуть залишитися без роботи: кого і за що відсторонятимуть
DAILY
Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин