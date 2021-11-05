ru ua
Пт, 05 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Російського дипломата знайшли мертвим біля посольства РФ у Берліні, - Spiegel

Новость на русском →
Берлін, П'ятниця 05 листопада 2021 14:40
Російського дипломата знайшли мертвим біля посольства РФ у Берліні, - Spiegel Фото: російського дипломата знайшли мертвим біля посольства РФ у Берліні (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Берліні знайшли мертвим працівника російського дипломатичного представництва. Його тіло виявили перед будівлею посольства РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За інформацією видання, співробітники поліції виявили тіло на тротуарі перед будівлею посольства в Берліні 19 жовтня близько 7:20 ранку, однак про його загибель повідомили сьогодні.

За попередньою інформацією чоловік випав з верхнього поверху комплексу посольства в районі Мітте в Берліні.

Як свідчать дані офіційних списків дипломатів, мова йде про 35-річного чоловіка, який був акредитований як другий секретар посольства в Берліні з літа 2019 року.

Місцеві ЗМІ зазначають, що російський дипломат, ймовірно, був замаскованим співробітником внутрішньої секретної служби ФСБ РФ.

Вказано, що тіло дипломата наразі передано до Росії. На запитання про причини смерті російське посольство заявило, що це "нещасний випадок", подробиці якого не можна розголошувати з "етичних міркувань".

ЗМІ також додають, що після виявлення дипломата мертвим посольство РФ не дало згоди на розтин тіла. Це пояснили тим, що загиблий мав дипломатичний статус, тож прокурор не зміг провести розслідування смерті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Берлин Посольство РФ
NEWS
Частина українців з понеділка можуть залишитися без роботи: кого і за що відсторонятимуть
Частина українців з понеділка можуть залишитися без роботи: кого і за що відсторонятимуть
DAILY
Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин