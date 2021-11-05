У Берліні знайшли мертвим працівника російського дипломатичного представництва. Його тіло виявили перед будівлею посольства РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За інформацією видання, співробітники поліції виявили тіло на тротуарі перед будівлею посольства в Берліні 19 жовтня близько 7:20 ранку, однак про його загибель повідомили сьогодні.

За попередньою інформацією чоловік випав з верхнього поверху комплексу посольства в районі Мітте в Берліні.

Як свідчать дані офіційних списків дипломатів, мова йде про 35-річного чоловіка, який був акредитований як другий секретар посольства в Берліні з літа 2019 року.

Місцеві ЗМІ зазначають, що російський дипломат, ймовірно, був замаскованим співробітником внутрішньої секретної служби ФСБ РФ.

Вказано, що тіло дипломата наразі передано до Росії. На запитання про причини смерті російське посольство заявило, що це "нещасний випадок", подробиці якого не можна розголошувати з "етичних міркувань".

ЗМІ також додають, що після виявлення дипломата мертвим посольство РФ не дало згоди на розтин тіла. Це пояснили тим, що загиблий мав дипломатичний статус, тож прокурор не зміг провести розслідування смерті.