Зеленський підписав закон про олігархів
Президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів (проект №5599). Закон набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.
"У всіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни в 2019 році", - зазначив Зеленський.
Суть закону
Законом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв:
- участь у політичному житті,
- значний вплив на ЗМІ,
- контроль або володіння монополією,
- наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.
Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський.
Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.
Відповідно до закону, особі, визнаній олігархом, і включеній до Реєстру, забороняється:
- фінансувати партії,
- бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;
- фінансувати будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами.
Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.
Нагадаємо, Верховна рада 3 листопада усунула протиріччя і неузгодженості в проголосованому законопроекті №5599 (закон про олігархів). Це було зроблено відповідно до статті 131 регламенту без переголосування всього закону. Депутати потримали пропозицію комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Таким чином, вести реєстр олігархів буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО), як і наполягали в офісі президента.
Законопроект "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, що мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" був внесений в Раду президентом на початку червня 2021 року.