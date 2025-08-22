Константиновка в огне, россияне сбросили ФАБы и наносили удары дронами: кадры последствий

Обстрелы Константиновки

Стоит напомнить, что Константиновка постоянно подвергается вражеским атакам. Из-за близости к линии фронта в Донецкой области город неоднократно становился целью российских обстрелов, в том числе с применением авиационных бомб, ракет и ударных дронов.

Так, 20 августа российские захватчики нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке. Тогда из-за атаки погибли три человека, еще четверо - ранены.

19 августа, оккупанты также нанесли сразу два мощных авиаудара по городу. Один из них пришелся прямо в подъезд жилого дома, под завалами искали людей.

Перед тем жертвами атаки в Константиновке стали три человека, еще один человек ранен. Снаряд разрушил одноэтажное админздание. Под завалами погибли двое мужчин, их тела спасатели достали во время разбора более 20 тонн обломков.