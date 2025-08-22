Костянтинівка у вогні, росіяни скинули ФАБи та завдавали удари дронами: кадри наслідків

Обстріли Костянтинівки

Варто нагадати, що Костянтинівка постійно зазнає ворожих атак. Через близькість до лінії фронту на Донеччині місто неодноразово ставало ціллю російських обстрілів, у тому числі із застосуванням авіаційних бомб, ракет та ударних дронів.

Так, 20 серпня російські загарбники завдали ракетних ударів по ринку у Костянтинівці. Тоді через атаку загинули три людини, ще четверо - поранені.

19 серпня, окупанти також завдали одразу два потужні авіаудари по місту. Один із них прийшовся просто у під’їзд житлового будинку, під завалами шукали людей.

Перед тим жертвами атаки у Костянтинівці стали троє людей, ще одну особу поранено. Снаряд зруйнував одноповерхову адмінбудівлю. Під завалами загинули двоє чоловіків, їхні тіла рятувальники дістали під час розбору понад 20 тонн уламків.