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"Короткий ответ - нет": Карни опроверг планы Канады вступить в ЕС

Канада, Среда 25 июня 2025 21:59
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"Короткий ответ - нет": Карни опроверг планы Канады вступить в ЕС Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (Geety Images)
Автор: РБК-Украина

Канада не планирует становиться членом Европейского союза. Страна нацелена на тесное партнерство и сотрудничество с блоком, а не на вступление в ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на канадскую службу новостей CBC.

По словам Карни, Канада планирует развивать тесное сотрудничество с Евросоюзом. Но вступление в ЕС не соответствует долгосрочным стратегическим приоритетам страны - поэтому говорить о членстве в блоке не стоит.

"Короткий ответ - нет, это не входит в наши намерения, мы не идем по такому пути", - сказал премьер.

Канада, Евросоюз и амбиции Трампа

Канада действительно начала активно развивать сотрудничество с ЕС на фоне того, что отношения Оттавы и Вашингтона испортились после прихода к власти в США Дональда Трампа. Последний неоднократно заявлял, что хотел бы видеть Канаду "51-м штатом США".

Заявления Трампа вызвали большой скандал между двумя странами и патриотический подъем в Канаде. В то же время Оттава, которая до смены власти в Вашингтоне рассматривала США, как главного союзника, начала искать более адекватных партнеров. Она нашла их в лице Евросоюза.

Так, Канада и ЕС подписали договор о совместных оборонных закупках. Договоренность предусматривает доступ Канады к фонду оборонных закупок ЕС размером в 150 миллиардов евро.

На фоне такого сближения глава дипломатии Кая Каллас предположила, что Канада потенциально могла бы стать членом ЕС, несмотря на свою географическую удаленность от Европы.

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