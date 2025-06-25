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"Коротка відповідь - ні": Карні спростував плани Канади вступити до ЄС

Канада, Середа 25 червня 2025 21:59
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"Коротка відповідь - ні": Карні спростував плани Канади вступити до ЄС Фото: прем'єр-міністр Канади Марк Карні (Geety Images)
Автор: РБК-Україна

Канада не планує ставати членом Європейського союзу. Країна націлена на тісне партнерство та співробітництво з блоком, а не на вступ до ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє РБК-Україна із посиланням на канадську службу новин CBC.

За словами Карні, Канада планує розвивати тісне співробітництво з Євросоюзом. Але вступ до ЄС не відповідає довгостроковим стратегічним пріоритетам країни - тому говорити про членство у блоці не варто.

"Коротка відповідь - ні, це не входить до наших намірів, ми не йдемо таким шляхом", - сказав прем'єр.

Канада, Євросоюз та амбіції Трампа

Канада дійсно почала активно розвивати співробітництво з ЄС на тлі того, що відносини Оттави та Вашингтону зіпсувалися після приходу до влади в США Дональда Трампа. Останній неодноразово заявляв, що хотів би бачити Канаду "51-м штатом США".

Заяви Трампа викликали неабиякий скандал між двома країнами та патріотичний підйом у Канаді. Водночас Оттава, яка до зміни влади у Вашингтоні розглядала США, як головного союзника, почала шукати більш адекватних партнерів. Вона знайшла їх в особі Євросоюзу.

Так, Канада та ЄС підписали договір про спільні оборонні закупівлі. Домовленість передбачає доступ Канади до фонду оборонних закупівель ЄС розміром у 150 мільярдів євро.

На тлі такого зближення глава дипломатії Кая Каллас припустила, що Канада потенційно могла б стати членом ЄС, попри свою географічну віддаленість від Європи.

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