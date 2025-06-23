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Без США и Трампа: Канада и Евросоюз подпишут договор по обороне перед саммитом НАТО

Брюссель, Понедельник 23 июня 2025 10:29
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Без США и Трампа: Канада и Евросоюз подпишут договор по обороне перед саммитом НАТО Фото: Марк Карни (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз и Канада подпишут соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны. Саммит откроет серию обсуждений о возможностях более тесного сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Премьер-министр Канады Марк Карни прибыл в Брюссель поздно вечером в воскресенье, 22 июяня. Одной из целей его правительства является участие Канады в SAFE - европейском оборонном фонде военного закупа объемом 150 млрд евро.

Совместные закупки вооружений

Согласно заявлению канадских официальных лиц, соглашение откроет путь для совместных закупок вооружений Канадой и странами ЕС. Это позволит быстрее и дешевле получать боеприпасы, а также объединять ресурсы для приобретения дорогих и сложных оборонных систем.

Реализация плана потребует дополнительных переговоров. Однако уже сейчас страны рассматривают SAFE как инструмент для оперативной военной кооперации.

Ответ на агрессивные действия Трампа

Карни пришел к власти в апреле с обещаниями укрепить экономические и внешнеполитические позиции Канады путем налаживания более тесных связей с союзниками вне США. Это стало реакцией на торговую войну, развязанную президентом Дональдом Трампом, и его угрозы в адрес канадского суверенитета.

ЕС, в свою очередь, также стремится развивать отношения с другими странами, не входящими в трансатлантический альянс, на фоне сигналов со стороны Трампа о возможном сворачивании американского участия в европейской системе безопасности.

Новые направления сотрудничества

В мае ЕС уже заключил аналогичное соглашение с Великобританией - спустя пять лет после Brexit. Это стало частью расширения дипломатических усилий на фоне войн России против Украины и на Ближнем Востоке.

Карни, ранее занимавший пост главы Банка Англии, стал свидетелем Brexit в непосредственной близости. 23 июня он встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой. Они намерены опубликовать совместное заявление с перечнем приоритетных направлений сотрудничества на ближайшие годы.

Цифровая торговля и модернизация CETA

Обе стороны также начнут переговоры по цифровому торговому соглашению, сообщил высокопоставленный представитель ЕС. Торговля товарами между Канадой и ЕС выросла на 64%, достигнув 76 млрд евро в прошлом году после временного вступления в силу соглашения CETA в 2017 году.

По словам канадских представителей, стороны могут улучшить действующее соглашение, уточнив нормы взаимного признания стандартов и регулирования.

Доступ к SAFE и планы оборонных расходов

Доступ Канады к инициативе SAFE, первой части оборонного плана ЕС объемом 800 млрд евро под названием ReArm, требует последующих переговоров на уровне договоров. Это позволит канадским компаниям участвовать в проектах SAFE и расширить рынки сбыта.

Хотя Канада не сможет получать кредиты ЕС напрямую, она сможет заключать совместные контракты с европейскими государствами, отметили чиновники.

Саммит НАТО и новые оборонные цели

Карни и другие мировые лидеры 24 июня соберутся в Гааге на саммит НАТО, где обсуждается новая цель - увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, по сравнению с текущими 2%.

Карни пообещал ранее в июне, что Канада достигнет уровня в 2% уже в текущем финансовом году. В то же время, как сообщает Bloomberg, Испания получила освобождение от выполнения этой цели.

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