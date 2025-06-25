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Каллас не исключила вступление Канады в ЕС из-за общего арктического соседства

Среда 25 июня 2025 13:46
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Каллас не исключила вступление Канады в ЕС из-за общего арктического соседства Фото: глава европейской дипломатии Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава дипломатии Кая Каллас предположила, что Канада потенциально могла бы стать членом ЕС, несмотря на свою географическую удаленность от Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Каллас во время саммита НАТО в Гааге.

"Вы знаете, мне уже задавали вопрос о том, что Канада хочет вступить в ЕС. Мы рады всем друзьям, но есть небольшое препятствие, они географически не в Европе. И они имели на это ответ - Арктика. Они граничат с нами по Арктике, так что кто знает?" - сказала Каллас.

Озвученная идея прозвучала на фоне геополитического напряжения и угроз от президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о желании аннексировать Канаду или изменить формат стратегического партнерства.

В европейских и канадских политических кругах все чаще обсуждаются альтернативные сценарии сотрудничества между Оттавой и Брюсселем - в частности, через общие экономические и безопасностные интересы.

Посягательства Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп уже несколько раз говорил о том, что хочет присоединить Канаду к США.

При этом вчера, 5 мая, он немного смягчил свою позицию. В частности, американский лидер пообещал не использовать против Канады военную силу.

Также, 6 мая Трамп в очередной раз заявил, что, по его мнению, Канада должна стать 51-м штатом США.

"Чтобы танцевать танго, нужны двое, верно? Я считаю, что это будет огромным снижением налогов для канадских граждан. Вы получите бесплатную армию, огромную медицинскую помощь, другие вещи. Будет много преимуществ", - отметил он.

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