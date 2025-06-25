Каллас не исключила вступление Канады в ЕС из-за общего арктического соседства

Глава дипломатии Кая Каллас предположила, что Канада потенциально могла бы стать членом ЕС, несмотря на свою географическую удаленность от Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Каллас во время саммита НАТО в Гааге.

"Вы знаете, мне уже задавали вопрос о том, что Канада хочет вступить в ЕС. Мы рады всем друзьям, но есть небольшое препятствие, они географически не в Европе. И они имели на это ответ - Арктика. Они граничат с нами по Арктике, так что кто знает?" - сказала Каллас.

Озвученная идея прозвучала на фоне геополитического напряжения и угроз от президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о желании аннексировать Канаду или изменить формат стратегического партнерства.

В европейских и канадских политических кругах все чаще обсуждаются альтернативные сценарии сотрудничества между Оттавой и Брюсселем - в частности, через общие экономические и безопасностные интересы.