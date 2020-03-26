Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 26 березня

Боротьба з коронавірусом в Україні і світі продовжується. Для того, щоб запобігти розповсюдженню та мінімізувати наслідки COVID-19 в нашій країні до 24 березня продовжено карантин і на всю територію розширений режим надзвичайної ситуації. Детальніше про те, що відбувається в Україні та світі 26 березня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

число інфікованих в Україні за даними МОЗ зросло до 145

на даний момент зафіксовано 5 летальних випадків, а одна людина повністю одужала

карантин в Україні продовжено до 24 квітня

режим надзвичайної ситуації введено по всій країні до 24 березня

з 27 березня зупиняється будь-який рух на кордоні України, але українці зможуть повернутися на батьківщину після цієї дати

В Україні ще дві людини стали жертвами коронавіруса

В Україні 25 березня стало відомо про ще два летальні випадки через COVID-19 Таким чином, кількість смертей зросла до 5.

Всього за офіційною статистикою МОЗ на даний момент у нашій країні число інфікованих зросло до 145. Випадки зараження коронавірусом фіксуються по різних областях України.

Так, за 25 березня перші випадки були виявлені в Херсонській, Сумській та Вінницькій областях. Крім того, зросла кількість заражених в Одеській, Дніпропетровській, Тернопільській областях та Києві.

Продовження карантину, режим надзвичайної ситуації і повне закриття кордону

Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 24 квітня. Надалі обмеження можуть бути як скасовані достроково, так і продовжені на невідомий час.

Також уряд розширив режим надзвичайної ситуації на всю країну.

"Ми продовжуємо карантин і вводимо надзвичайну ситуацію в державі Україна на 30 днів до 24 квітня 2020 року з можливістю його подальшого продовження", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, з 27 березня буде повністю заборонено рух пасажирів через український кордон через поширення коронавіруса.

“В цьому є нагальна необхідність, тому що за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом потрапляння коронавіруса в Україні був потік громадян з-за кордону і цей потік триває, і це посилює і збільшує число людей, заражених цією інфекцією", - заявив прем'єр.

Разом з тим, всі українці, які захочуть повернутися в Україну після 27 березня, зможуть це зробити.

"Кожен українець має право повернутися додому. Уряд всіляко сприяє нашим громадянам, які висловили таке бажання", - зазначив Шмигаль.

Наслідки в Україні від коронавіруса можуть бути катастрофічними

Глава МОЗ Ілля Ємець в своєму відеозверненні заявив про те, що кількість смертей через COVID-19 в нашій країні може бути катастрофічною. За його словами, українська медична система не готова лікування цього вірусу.

Також він заявив, що перший стовп боротьби з коронавірусом (з досвіду китайських лікарів) - профілактику, Україна і Європа не змогли втілити. Другий - локалізацію - ми ще здатні жорсткими заходами реалізувати.

"Третій етап - лікування. На жаль, ми повинні констатувати, медична система України до нього не готова з багатьох причин. Якщо нам і далі будуть заважати, кількість жертв може бути катастрофічним", - заявив він.

"Терапевтичні методи вже не врятують ситуацію. Уже неможливо рятувати життя тільки масками і дезінфекторами. Треба діяти рішуче, хірургічно", - додав він.

Боротьба з коронавірусом в Україні: додаткові заходи

Кабмін вирішив почати дезінфекцію всіх приміщень, доріг і тротуарів. Такі заходи проводяться додатково до введення надзвичайної ситуації по всій країні.

МВС готує нормативні акти, які дозволять контролювати самоізоляцію людей з коронавірусом, а також тих, хто з ними контактував. З цією метою створюється спеціальний додаток для смартфона. Як сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, поліція в разі необхідності буде забезпечувати примусову госпіталізацію хворих.

Крім того, українські тести для визначення коронавіруса надійдуть в лікарень через 10 днів, заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. До появи українських тестів у лікарнях будуть користуватися імпортними.

"На першому етапі ми отримаємо близько мільйона тестів для полімеразної ланцюгової реакції. Якщо в якийсь момент ми зрозуміємо, що динаміка епідемії почала сповільнюватися і нам не потрібна така кількість ПЛР-тестів, ми зупинимо закупівлі", - сказав Тимошенко.

Україна перша в Європі отримає допомогу від ООН

ООН виділяє допомогу в розмірі 33 млн доларів для боротьби з коронавірусом в Україні. Ці гроші планується витратити на реалізацію гуманітарних проектів в східних регіонах по обидві сторони від лінії розмежування.

В Одесі хворий коронавірусом пішов з лікарні

25-річний чоловік підписав документ про самоізоляцію та самовільно пішов з інфекційної лікарні. Поліція перевіряє, як він дотримується карантину і встановлює коло контактних осіб

Під Києвом хвора коронавірусом народила дитину

Інфікована мешканка Ірпеня народила хлопчика. Жінка відразу ж після пологів була переведена до інфекційного відділення лікарні. Лікарі заявили, що в даний момент стан дитини і матері задовільний.

Коронавірус в світі

Французькі медики зафіксували найвищий показник смертності від COVID-19 з початку пандемії в країні. За добу було зафіксовано 240 смертей і 2444 нових випадків зараження.

На даний момент кількість летальних випадків склала 1100, заражені інфекцією 22 300 осіб. 2950 хворих перебувають у вкрай важкому стані.

В Британії заразився коронавірусом спадкоємець престолу. Тести принца Чарльза показали позитивний результат. Поки у нього проявлялися тільки легкі симптоми інфекції. Його дружина герцогиня Корнуольська Камілла не інфікована. На даний момент королівська сім'я ізольована в своєму маєтку в Шотландії.

В Німеччині фіксується різке зростання інфікованих. Німецький лікарі за добу зафіксували 4118 нових випадків, 32 людини померли від хвороби.

Крім того, повторний тест канцлера Німеччини Ангели Меркель показав негативний результат. Незважаючи на активне спілкування з хворими і самоізоляцію глава уряду виявилася повністю здорова.

В столиці США - Вашингтоні - через коронавірус мерія закрила всі підприємства, що не мають першорядного значення, а також заборонила населенню збиратися в одному місці в кількості більше десяти чоловік.

В американській столиці закриті всі магазини, тренажерні зали, оздоровчі клуби, театри, кінотеатри, перукарні тату-салони. Працюють продуктові магазини, банки, автомайстерні, дитячі садки, лікарні, аптеки і ветеринарні клініки. У США за останню добу померли від коронавіруса 154 людини, кількість інфікованих збільшилася на 10 тисяч.

В Італії смертність від коронавіруса скорочується. За останню добу зафіксовано 683 летальних випадки від коронавруса, значно менше показників вівторок, коли від хвороби померли 743 людини. Крім того, на тисячу збільшилося число тих, хто вилікувався.