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Українці зможуть повернутися після закриття кордонів 27 березня

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 18:49
Українці зможуть повернутися після закриття кордонів 27 березня
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль дав доручення розробити план щодо обмеження будь-яких пасажирських перевезень через державний кордон

Українці зможуть повернутися після закриття кордонів 27 березня в зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

За його словами, Кабінет міністрів буде дотримуватися Конституції України, аби не допустити порушення прав громадян.

"Кожен українець має право повернутися додому. Уряд всіляко сприяє нашим громадянам, які висловили таке бажання", - написав він.

Також на сьогоднішньому засіданні Уряду, Шмигаль дав доручення Міністерству інфраструктури, Міністерству юстиції, МВС, МЗС та профільним віце-прем’єрам розробити план щодо обмеження будь-яких пасажирських перевезень через державний кордон.

"Щоб пришвидшити подолання коронавірусної інфекції, потрібно прораховувати всі можливі варіанти дій. Це необхідно для того, щоби контролювати стан здоров’я українців, яких ми повертаємо із-за кордону, особливо з країн, де вирує епідемія коронавірусної інфекції", - повідомляє Шмигаль.

Нагадаємо, 27 березня Кабмін зупине будь-який рух через кордон України з будь-якої сторони в зв'язку з поширенням коронавірусу. Як зазначив Шмигаль, джерелом попадання коронавірусу в Україну є потік громадян з-за кордону.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України продовжив на 30 днів карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Також Денис Шмигаль заявив, що, якщо ситуацію з коронавірусом подолають в Україні скоріше 30 днів, то уряд буде окремо приймати рішення щодо карантину.

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