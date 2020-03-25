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Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 13:32
Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд прийняв таке рішення під час засідання 25 березня

Кабінет міністрів України продовжив карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу, 25 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

Підкреслимо, карантин продовжено ще на 30 днів - до 24 квітня.

При цьому передбачено, що карантин можуть як продовжити, так і припинити раніше строку.

"Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію у державі Україна на 30 днів до 24 квітня 2020 року з можливістю його подальшого подовження", - заявив глава уряду Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прес-секретар міністра охорони здоров'я Артем Дехтяренко заявив, що сьогодні Кабмін прийме рішення щодо режиму, який буде діяти в Україні у зв'язку з протидією коронавірусу. За словами прес-секретаря, все це робиться з метою локалізувати вірус і мінімізувати його поширення. "Уряд вивчає різні варіанти. І введення надзвичайного стану і розширення надзвичайної ситуації на всю країну і продовження карантину", - відзначили в міністерстві.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я підтвердило четверту смерть від коронавірусу в Україні: в Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що в Україні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. Також він зазначав, що наполягатиме на введення повного карантину в Україні.

Шмигаль: Кабмін розгляне введення режиму надзвичайної ситуації у всій Україні Надзвичайний стан або продовження карантину: Кабмін розглядає варіанти обмежень
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