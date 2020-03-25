Надзвичайна ситуація оголошена по всій Україні на 30 днів: що зміниться

Під час надзвичайної ситуації влада і служби цивільного захисту працюватимуть посилено
Надзвичайна ситуація оголошена по всій Україні на 30 днів Кабінетом міністрів України 25 березня 2020 року. Що зміниться у зв'язку з введенням НС у всій країні, у матеріалі РБК-Україна.
Надзвичайна ситуація - це спеціальний тимчасовий режим, що виникає через порушення нормальних умов життя і діяльності людей через аварію, катастрофу, стихійне лихо чи епідемію. Існують 4 рівні надзвичайної ситуації: загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктивний.
Під час надзвичайної ситуації влада і служби цивільного захисту працюватимуть посилено та у спеціальному режимі. НС в Україні не передбачає втручання держави в управління приватними компаніями чи обмеження прав та свобод українців.
Таке рішення українська влада прийняла, що посилити координацію всіх служб, задіяних для протидії поширенню коронавірусу. Наприклад, це посилення охорони громадянського порядку, інформування громадян, дезінфекція об'єктів та територій, санітарно-гігієнічні протиепідемічні заходи. Для координації дій центральної та місцевої влади.
Надзвичайний стан запроваджує Верховна рада за поданням президента. У цей період держава напряму керувати, як державними, так і приватними компаніями, а права і свободи українців можуть бути обмежені. При надзвичайній ситуації такі заходи не застосовуються.
Разом з тим, КМУ додатково постановив:
Також Кабінет міністрів продовжив в Україні карантин на 30 днів.