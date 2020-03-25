Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 25 березня

Медики в Україні Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Влада продовжує посилювати умови карантину, щоб стримати інфекцію

Україна і країни по всьому світу продовжують запроваджувати обмежувальні заходи, щоб стримати поширення коронавірусу. Кількість інфікованих перейшло позначку 411 тисяч людей. Тоді як в Україні станом на кінець вівторка офіційно було зафіксовано 97 хворих.

Сусідні з Україною держави посилюють заходи карантину і обмежують пересування громадян, посилюючи за ними додатковий контроль. У нас в країні влада поки що вирішила обмежитися раніше запровадженими заходами, відклавши ідею з НС. Втім, на місцевому рівні міста посилюють правила карантину.

Про те, що відбувається в Україні та світі через загрозу коронавірусу – у матеріалі РБК-Україна.

Важливо знати:

В Україні офіційно підтверджено 97 випадків зараження коронавірусом, більшість з них – у Чернівецькій області та Києві;

випадків зараження коронавірусом, більшість з них – у Чернівецькій області та Києві; Мер столиці Віталій Кличко припустив закриття міста на в'їзд і виїзд ;

; У МОЗ не виключають силові заходи для контролю за дотриманням карантину;

Епіцентром розповсюдження вірусу у світі після Італії може стати США.

В Україні з'явилися нові випадки

В Україні збільшилася кількість хворих коронавірусом – до 97 осіб. Майже третина всіх інфікованих – 31 людина, знаходиться у Києві. У вівторок, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, вірус підтвердили ще у 3 пацієнтів.

Крім того, протягом вівторка нові випадки фіксували в Тернопільській області та Броварах Київської області.

Коронавірус виявили ще у одного народного депутата – Сергія Рудика. У київській лікарні з підозрою на вірус також перебуває екс-глава СБУ Валерій Хорошковський, повідомили 24 березня журналісти програми "Схеми".

Київ посилює карантин

Столична влада вирішила додати кілька нових правил до раніше оголошеного режиму карантину. Чиновники заборонили роботу МАФів, які готують шаурму і каву на винос. Також не можна продавати алкоголь на розлив і каву на винос у торгових закладах.

Крім того, у місті запровадили обов'язковий "масковий режим" для людей, що знаходяться у адміністративних, виробничих приміщеннях і в громадському транспорті.

Мер Віталій Кличко допустив закриття Києва на в'їзд і виїзд, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться. "Максимально обмежувати пересування по місту, закривати в'їзди і виїзди зі столиці, вкрай обмежувати пересування містом людей. Все те, що я перерахував, все це можливо", - заявив він.

Голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" сказав, що комендантська година могла би стати рішенням, щоб уберегти підприємства і магазини Києва від мародерства. "І ось тут би згодилася заборона виходу на вулицю у нічний час", – сказав Крищенко.

Продукти почали дорожчати

Ажіотаж на продукти харчування у торговельних мережах викликав стрибок цін на ряд товарів. Київська влада вже попросила Антимонопольний комітет перевірити зростання цін під час карантину у столиці.

Як повідомила прес-служба АМКУ, у деяких регіонах вже з початку березня ціни на гречку виросли більш ніж на 50%. Тоді як пшоно подорожчало на 24%, цукор – на 16%. До того ж є випадки різкого та істотного зростання цін на картоплю, цибулю та моркву.

Карантин може бути жорсткіше

У МОЗ не виключають запровадження нових заходів контролю за дотриманням карантину через коронавірус, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він зазначив, що не треба сподіватися, що "тільки поліція буде палицями розганяти нас по кімнатах". Але допустив, що силові методи також можуть застосовуватися.

"Як показує практика США, Іспанії та Італії люди чомусь думають, що коронавірусна хвороба - це така банальна інфекція, яка пройде повз і ніхто її не помітить", - заявив Ляшко.

При цьому він уточнив, що завдяки карантину в Україні знижується захворюваність на грип та ГРВІ. Що ж стосується коронавірусу, за його словами, їм можуть перехворіти як 200 тисяч громадян, так і мільйони українців. Це буде залежати від того, як українці будуть виконувати профілактичні заходи.

У Кабміні просять евакуюватися

В Україні уряд рекомендує українцям, які перебувають у Туреччині, Катарі, ОАЕ та Казахстані, повернутися додому. Є ймовірність, що в цих країнах запровадять більш жорсткі обмеження на період карантину.

Щоб забрати громадян, будуть організовані додаткові евакуаційні рейси авіакомпаніями МАУ і SkyUp з перерахованих країн. "Закликаємо не зволікати і придбати квитки вже сьогодні через сайти авіакомпаній", – повідомили в уряді.

США може стати епіцентром зараження

Італія залишається лідером за кількістю летальних випадків, викликаних коронавірусною інфекцією. У цій країні загальна кількість загиблих перевищила 6 тисяч людей.

При цьому ВООЗ заявляє про прискорення поширення коронавірусу у США. За даними організації, 85% заражень, які сталися за минулу добу, припадають на ЄС і США. І 40% з них сталися у Штатах.

Влада Японії просить у зв'язку з пандемією коронавірусу перенести Олімпійські Ігри, заплановані на липень-серпень у Токіо. Найвірогідніше, змагання пройдуть вже у 2021 році.

Сусіди змінюють порядки

Сусідня з Україною Молдова з сьогоднішнього дня, 25 березня, посилює надзвичайний стан. Буде заборонено перебувати у парках, дитячих майданчиках. За дотриманням громадянами цих рішень будуть стежити співробітники МВС.

У Румунії жителі зможуть залишати свій будинок лише для того, щоб купити продукти або піти на роботу. Влада країни оголосила про запровадження режиму тотального карантину для боротьби з коронавірусом. Причому румунам старше 65 років взагалі заборонено залишати свої будинки. За людьми на карантині буде вестися онлайн-спостереження, але поки невідомо, як саме це планується організувати.

Польша також хоче максимально обмежити будь-яку діяльність, щоб, як запевняє влада, виграти час і підготувати лікарні. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що той факт, що в країні зафіксовано менше захворюваності, ніж очікувала влада, не повинен присипляти пильність.