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У Китаї назвали помилки при лікуванні коронавірусу

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 15:47
У Китаї назвали помилки при лікуванні коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лікарі назвали недостатню захищеність медичних працівників - найсерйознішою помилкою

Лікарі Китаю з міста Ухань заявили, що європейські доктора повторюють помилки при боротьбі з коронавирусом. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, найсерйознішою помилкою лікарі назвали недостатню захищеність медичних працівників, які доглядають за пацієнтами. Через це зростає рівень захворюваності серед лікарів і медсестер. Так в Ухані в перші тижні боротьби з коронавірусом, заразилися тисячі медпрацівників, мінімум 46 з них померли, так як не вистачало засобів захисту.

Також, у деяких заражених COVID-19 спочатку виникають лише легкі симптоми або вони зовсім не проявляються. Через це хворі несвідомо поширюють вірус серед інших людей. У зв'язку з цим китайські лікарі говорять про важливість проведення тестів, які дозволяють виявити захворювання на ранній стадії.

Особливо китайські лікарі звернули увагу на необхідність дотримуватися пильність навіть тоді, коли спалах інфекції виявляється локалізована. Це пов'язано з тим, що виключати нові випадки інфікування не можна.

Нагадаємо, китайські вчені закінчили клінічні дослідження противірусного препарату "Фавилавир" (Favilavir), що бореться з жаром у пацієнтів з коронавирусом.

РБК-Україна писало, що українська влада не виключає введення заходів реагування у разі масового поширення коронавірусу на території України.

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