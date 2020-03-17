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Штрафи або до 8 років в'язниці: що загрожує українцям за недотримання карантину

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 12:20
Штрафи або до 8 років в'язниці: що загрожує українцям за недотримання карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українців будуть карати за недотримання карантину

Верховна рада для запобігання спалаху коронавірусу в Україні ухвалила новий закон. РБК-Україна розбиралося, що загрожує за порушення його положень.

Покарання за порушення карантину

Порушення карантину, а також санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, які передбачені законом "Про захист населення від інфекційних хвороб" та іншими актами, тягне наступні штрафи:

  • для громадян - від 17 тис. до 34 тис. гривень;
  • для посадових осіб - від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Покарання за порушення норм щодо запобігання епідемії

Порушення правил і норм, встановлених для запобігання епідемічних та інших інфекційних захворювань, масових отруєнь, карається:

  • штрафом від 17 тис. до 51 тис. гривень;
  • арештом на строк до шести місяців;
  • обмеженням волі на строк до трьох років;
  • позбавленням волі на строк до трьох років.

Ті ж дії, але з загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада без обговорення ухвалила закон про боротьбу з коронавірусом.

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