Штрафи або до 8 років в'язниці: що загрожує українцям за недотримання карантину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українців будуть карати за недотримання карантину

Верховна рада для запобігання спалаху коронавірусу в Україні ухвалила новий закон. РБК-Україна розбиралося, що загрожує за порушення його положень.

Покарання за порушення карантину

Порушення карантину, а також санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, які передбачені законом "Про захист населення від інфекційних хвороб" та іншими актами, тягне наступні штрафи:

для громадян - від 17 тис. до 34 тис. гривень;

для посадових осіб - від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Покарання за порушення норм щодо запобігання епідемії

Порушення правил і норм, встановлених для запобігання епідемічних та інших інфекційних захворювань, масових отруєнь, карається:

штрафом від 17 тис. до 51 тис. гривень;

арештом на строк до шести місяців;

обмеженням волі на строк до трьох років;

позбавленням волі на строк до трьох років.

Ті ж дії, але з загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада без обговорення ухвалила закон про боротьбу з коронавірусом.