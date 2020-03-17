Штрафи або до 8 років в'язниці: що загрожує українцям за недотримання карантину

Українців будуть карати за недотримання карантину
Верховна рада для запобігання спалаху коронавірусу в Україні ухвалила новий закон. РБК-Україна розбиралося, що загрожує за порушення його положень.
Порушення карантину, а також санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, які передбачені законом "Про захист населення від інфекційних хвороб" та іншими актами, тягне наступні штрафи:
Порушення правил і норм, встановлених для запобігання епідемічних та інших інфекційних захворювань, масових отруєнь, карається:
Ті ж дії, але з загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
Нагадаємо, сьогодні Верховна рада без обговорення ухвалила закон про боротьбу з коронавірусом.