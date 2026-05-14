Фаворит из Дании зажег сцену "Евровидения-2026": как выступил Søren Torpegaard Lund

В Вене продолжается второй полуфинал "Евровидения-2026". Одним из главных фаворитов вечера стал представитель Дании Søren Torpegaard Lund, которому букмекеры прогнозируют место среди лидеров конкурса.

РБК-Украина рассказывает, чем запомнилось выступление артиста и о чем его конкурсная песня.

Каким было выступление Дании на "Евровидении-2026"

Серен вышел на сцену с композицией "Før Vi Går Hjem" под 10-м номером с атмосферной поп-балладой о страхе потерять близкого человека и желании сохранить последние счастливые мгновения вместе.

Концепция номера была построена на клубной эстетике и театральности. Сцену окутали темные синие оттенки, дым и динамичный свет, а главный акцент сделали на хореографии и харизме артиста.

Во время выступления Søren активно взаимодействовал с танцовщиками, создавая атмосферу ночной вечеринки и эмоциональной одержимости, о которой говорится в песне.

Постановка выглядела одновременно хаотичной и гипнотической, что особенно подчеркивали движения камеры и световые эффекты.

Для номера артист выбрал дерзкий образ - белую футболку, кожаные брюки, сетчатые перчатки и яркий сценический макияж с темным акцентом вокруг глаз.

Танцовщики дополнили атмосферу футуристическими и глэм-образами.

После выступления публика встретила датчанина громкими аплодисментами. В соцсетях номер уже называют одним из самых эмоциональных во втором полуфинале.

Кто такой Søren Torpegaard Lund

Søren Torpegaard Lund родился в маленьком датском городе Гудме.

С детства увлекался мюзиклами, а уже в 17 лет стал самым молодым студентом Национальной академии датского искусства сцены.

Артист участвовал в ведущих театральных постановках Дании, среди которых West Side Story, Kinky Boots и Ромео и Джульетта.

В последние годы он активно развивает сольную карьеру как певец и автор песен.

Его конкурсный трек "Før Vi Går Hjem" уже набрал более 1,9 миллиона просмотров на YouTube и стал одним из самых обсуждаемых среди фанатов конкурса.

Название песни "Før Vi Går Hjem" переводится с датского как "Прежде чем мы пойдем домой".

Именно в нем заложена главная метафора трека - ночь, которую хочется продлить как можно дольше.

Композицию Søren написал в соавторстве с Valdemar Littauer Bendixen, Clara Sofie Fabricius и Thomas Meilstrup.

Сам артист описывает ее как песню с кисло-сладким привкусом - без пауз и с ощущением непрерывного движения.

По сюжету это история ночного соблазна и внутренней борьбы между разумом и чувствами.

Лирический герой понимает, что пора уходить, но не может оторваться от момента, взглядов и прикосновений.

Музыкально это клубный поп с более глубоким эмоциональным подтекстом: трек одновременно заставляет танцевать и отпускать себя.

Примечательно, что "Før Vi Går Hjem" стала первой песней Дании на "Евровидении" с 2021 года, которую полностью исполняют на родном языке.

По состоянию на 14 мая представитель Дании занимает третье место в букмекерских прогнозах на победу в "Евровидении-2026".

Его шансы на победу оценивают в 10%.

