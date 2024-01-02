Королева Дании Маргрете II после отречения от престола сохранит свой титул

Королева Дании Маргрете II после своей запланированной на 14 января добровольной отставки сохранит монарший титул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Королевского двора Дании .

"После смены престола Ее Величество Королева и в дальнейшем будет оставаться величеством и будет носить титул Ее Величества Королева Маргрета", - разъяснили в канцелярии.

Вместе с тем 14 января на датский престол взойдет ее наследный сын Фредерик. Он будет носить титул Его Величество Король Фредерик X.

Его жена кронпринцесса Мэри с того же момента станет Ее Величеством Королевой Марией.

Сын королевских супругов принц Кристиан с тех пор будет носить титул Его Высочество наследный принц (кронпринц). Он будет прямым наследником датского престола.

Что предшествовало

Напомним, 31 декабря 2023 года 83-летняя королева Дании Маргрете II объявила во время традиционной новогодней речи о намерении отречься от престола 14 января 2024-го, то есть после 52 лет пребывания на троне.

Так, Маргрете II взошла на датский престол 14 января 1972 года после того, как умер ее отец, король Фредерик IX. К моменту коронации ей было 31 год. Маргрете II правит дольше всего из ныне монархов Европы - более 50 лет.

В своем телевизионном объявлении королева объяснила, что перенесенная операция на спине заставила ее задуматься над тем, что, возможно, пора передать свои обязанности следующему поколению.