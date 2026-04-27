Визит короля Чарльза в США пройдет по плану, несмотря на стрельбу в Вашингтоне

Поездка короля Британии Чарльза III в США состоится по плану несмотря на стрельбу, которая произошла в субботу на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

"По итогам обсуждений, прошедших в течение дня по обе стороны Атлантики, и следуя рекомендациям правительства, мы можем подтвердить, что государственный визит их величеств состоится в соответствии с планом", - сказал представитель Букингемского дворца.

Он добавил, что король и королева выражают "огромную благодарность всем", кто оперативно работал над тем, чтобы план визита оставался неизменным.

Отметим, что в начале апреля британская монархия опубликовала официальный маршрут предстоящей поездки Чарльза и королевы Камилы в США в начале этого месяца. Пара планирует провести в Америке 6 дней, начав понедельник с визита в Вашингтон, а затем отправившись в Нью-Йорк и Вирджинию.

Источник в британском правительстве тоже сообщил The Hill, что планы королевской семьи посетить США находятся на рассмотрении служб безопасности, но на данный момент они не меняются.

Стрельба, которая произошла на ужине президента США Дональда Трампа с журналистами в субботу, и который отменили после эвакуации высокопоставленных чиновников, вызвала вопросы о безопасности в преддверии визита королевской семьи.

К слову, Дональд Трамп днем ранее уже прокомментировал предстоящий визит.

"Во-первых, король Чарльз по едет. И он замечательный человек. И мы с нетерпением ждем этого. Он действительно фантастический человек и потрясающей представитель", - заявил он.

Добавил, что король и королева посетят США на фоне обострения напряженности между странами. В частности, в последние недели Трамп усилил критику в адрес премьер-министра Британии Кира Стармера за то, что тот не поддерживал операцию США и Израиля против Ирана, а также проявил нежелание Британии помочь Вашингтону контролировать Ормузский пролив.