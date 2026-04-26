Чем Трамп будет угощать Чарльза ІІІ: повар раскрыл секреты рациона короля

Президент США Дональд Трамп готовит масштабный государственный ужин в честь визита короля Чарльза III и королевы Камиллы в Белый дом. Торжественный банкет запланирован на 28 апреля и посвящен 250-й годовщине независимости США и уже известно, чем может угощать гостей Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди уже раскрыл детали меню, которое должно поразить британских монархов. Поразить монарха проще, чем кажется. Главное - качество и сезонность продуктов.

Чарльз III отдает предпочтение местным фермерским товарам. Его рацион базируется на простых, но изысканных ингредиентах. МакГрейди, который работал с Елизаветой II и принцессой Дианой, поделился гастрономическими секретами:

"Если есть блюдо с сыром, король его обожает, потому что он любит сыр. Он также любит мед, грилированные овощи, ризотто и особенно баранину. Здесь, в Великобритании, невероятная баранина. Он бы был рад, если бы там, Штатах, была баранина".

Британская телеведущая Хелена Чард добавляет, что король "одержим горошком". По ее мнению, органический мятный горошек занимает вершину овощной иерархии для Чарльза. А вот королева Камилла имеет собственную слабость - она обожает шоколад.

Список запретов: никакого чеснока и морепродуктов

Подготовка к такому ужину длится неделями. Белый дом проводит консультации с Дворцом относительно диетических ограничений. Существует строгий протокол безопасности и этикета, который исключает определенные ингредиенты.

Что никогда не будет подано на государственном ужине:

чеснок: его избегают из практических соображений, чтобы избежать неприятного запаха во время разговоров;

моллюски и морепродукты: слишком высокий риск пищевого отравления во время зарубежных визитов;

фуа-гра: король Чарльз принципиально не употребляет этот продукт;

острые карри и тяжелые красные соусы: они могут быть неопрятными или слишком экспериментальными.

Кулинарная дипломатия Трампа

Этот ужин - момент для демонстрации американской идентичности, отмечает Fox News. В отличие от британских банкетов с французским уклоном, в США готовят "американское до глубины души" меню. Это способ показать достижения сельского хозяйства и виноделия Штатов.

Для президента Трампа этот банкет - шанс укрепить отношения на самом высоком уровне. В меню могут появиться легкие намеки на британские традиции, например яблочный пирог, но общий стол будет чисто американским.

За 24 часа до начала ужина официально обнародуют финальный вариант меню, выбранный из трех тестовых образцов.