Корректировал огонь по ВСУ: агента ГРУ в украинской армии приговорили к 13 годам тюрьмы
Суд вынес приговор военнослужащему Сил обороны Украины, который работал на российскую разведку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Как установило следствие, 47-летний мобилизованный по заданию российской военной разведки (ГРУ) корректировал удары по позициям украинских войск на Курском направлении.
Его задержали в марте на границе Сумской области.
По данным правоохранителей, мужчину завербовали через Telegram-канал, где он открыто оставлял пророссийские комментарии и поддерживал вооруженную агрессию РФ.
Сначала он служил в тыловом подразделении, а затем перевелся в боевую бригаду Вооруженных сил Украины, которая выполняла задачи на территории Курской области.
Находясь непосредственно в зоне боевых действий, агент собирал координаты украинских систем радиоэлектронной борьбы и самоходной артиллерии, которые российская сторона планировала обстреливать.
Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя еще на начальном этапе его сотрудничества с врагом и задержала во время подготовки очередного агентурного отчета для кураторов из РФ.
Во время задержания у него изъяли мобильный телефон с картографическими обозначениями украинских объектов и перепиской с российскими спецслужбами. Также по месту жительства осужденного нашли незарегистрированное оружие и боеприпасы.
Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.
Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Агенты ФСБ, которых разоблачила СБУ
Как ранее писало РБК-Украина, в Хмельницкой области суд вынес приговор двум информаторам ФСБ: они получили 12 и 10 лет лишения свободы. Контрразведка разоблачила их в апреле 2024 года на Хмельнитчине.
Следствие установило, что фигуранты дела отслеживали места дислокации оперативных аэродромов ВСУ и устанавливали скрытые миникамеры вблизи периметров авиационных объектов.
С помощью так называемых "видеоловушек" враг планировал определять наличие боевой авиации и графики вылетов, чтобы скорректировать воздушные удары.
Также Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента ФСБ в составе Сил обороны Украины, который передавал врагу координаты для корректировки ракетно-дронных ударов по украинским целям.
Ранее СБУ сообщала о задержании в Херсоне медика, который сотрудничал с российскими спецслужбами и наводил удары по городу и окрестным районам.