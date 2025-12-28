ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Корректировал огонь по ВСУ: агента ГРУ в украинской армии приговорили к 13 годам тюрьмы

Украина, Воскресенье 28 декабря 2025 03:40
UA EN RU
Корректировал огонь по ВСУ: агента ГРУ в украинской армии приговорили к 13 годам тюрьмы Фото: СБУ разоблачила "крота" в рядах ВСУ (facebook SSU)
Автор: Марина Балабан

Суд вынес приговор военнослужащему Сил обороны Украины, который работал на российскую разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как установило следствие, 47-летний мобилизованный по заданию российской военной разведки (ГРУ) корректировал удары по позициям украинских войск на Курском направлении.

Его задержали в марте на границе Сумской области.

По данным правоохранителей, мужчину завербовали через Telegram-канал, где он открыто оставлял пророссийские комментарии и поддерживал вооруженную агрессию РФ.

Сначала он служил в тыловом подразделении, а затем перевелся в боевую бригаду Вооруженных сил Украины, которая выполняла задачи на территории Курской области.

Находясь непосредственно в зоне боевых действий, агент собирал координаты украинских систем радиоэлектронной борьбы и самоходной артиллерии, которые российская сторона планировала обстреливать.

Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя еще на начальном этапе его сотрудничества с врагом и задержала во время подготовки очередного агентурного отчета для кураторов из РФ.

Во время задержания у него изъяли мобильный телефон с картографическими обозначениями украинских объектов и перепиской с российскими спецслужбами. Также по месту жительства осужденного нашли незарегистрированное оружие и боеприпасы.

Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Агенты ФСБ, которых разоблачила СБУ

Как ранее писало РБК-Украина, в Хмельницкой области суд вынес приговор двум информаторам ФСБ: они получили 12 и 10 лет лишения свободы. Контрразведка разоблачила их в апреле 2024 года на Хмельнитчине.

Следствие установило, что фигуранты дела отслеживали места дислокации оперативных аэродромов ВСУ и устанавливали скрытые миникамеры вблизи периметров авиационных объектов.

С помощью так называемых "видеоловушек" враг планировал определять наличие боевой авиации и графики вылетов, чтобы скорректировать воздушные удары.

Также Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента ФСБ в составе Сил обороны Украины, который передавал врагу координаты для корректировки ракетно-дронных ударов по украинским целям.

Ранее СБУ сообщала о задержании в Херсоне медика, который сотрудничал с российскими спецслужбами и наводил удары по городу и окрестным районам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд ВСУ Войска РФ
Новости
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну