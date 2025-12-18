Делали "видеоловушки" возле аэродромов: информаторов ФСБ осудили на 12 и 10 лет
В Хмельницкой области суд вынес приговор двум информаторам ФСБ, которые устанавливали скрытые камеры вблизи аэродромов ВСУ на западе Украины. Дело расследовала Служба безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
По материалам расследования СБУ двое информаторов российской спецслужбы получили 12 и 10 лет лишения свободы. Контрразведка разоблачила их в апреле 2024 года в Хмельницкой области.
Следствие установило, что фигуранты отслеживали места дислокации оперативных аэродромов ВСУ и устанавливали скрытые миникамеры вблизи периметров авиационных объектов. Одно из видеоустройств они закрепили на опоре ЛЭП, замаскировали и предоставили удаленный доступ для ФСБ.
С помощью так называемых "видеоловушек" враг планировал определять наличие боевой авиации и графики вылетов, чтобы скорректировать воздушные удары.
Для непрерывной трансляции злоумышленники усилили питание камер солнечной батареей.
СБУ заблаговременно разоблачила и задержала агентов по месту жительства и провела превентивные спецмероприятия для обеспечения безопасности военных локаций в зонах вражеской разведывательной активности.
По данным следствия, заказ РФ выполняли двое жителей Краматорска.
Один из них - 36-летний наркозависимый, которого ФСБ завербовала через поиск денег в Telegram-каналах; к сотрудничеству он привлек 40-летнего знакомого. По инструкциям врага они выехали в западный регион для сбора разведданных.
Суд признал обоих виновными по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения).
Главный фигурант получил 12 лет, его сообщник - 10 лет заключения.
Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента ФСБ в составе Сил обороны Украины, который передавал врагу координаты для корректировки ракетно-дронных ударов по украинским целям.
Ранее СБУ сообщала о задержании в Херсоне медика, который сотрудничал с российскими спецслужбами и наводил удары по городу и окрестным районам.
Кроме того, суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества еще одному агенту РФ, который передавал оккупантам маршруты движения военных эшелонов на Днепропетровщине.
Также недавно был приговорен другой российский шпион к 15 годам тюрьмы с конфискацией, который маскировался под женщину, следил за подразделениями ВСУ и корректировал авиаудары по Одесской области.