Коригував вогонь по ЗСУ: агента ГРУ в українській армії засудили до 13 років ув'язнення
Суд виніс вирок військовослужбовцю Сил оборони України, який працював на російську розвідку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Як встановило слідство, 47-річний мобілізований за завданням російської воєнної розвідки (ГРУ) коригував удари по позиціях українських військ на Курському напрямку.
Його затримали у березні на прикордонні Сумської області.
За даними правоохоронців, чоловіка завербували через Telegram-канал, де він відкрито залишав проросійські коментарі та підтримував збройну агресію РФ.
Спочатку він служив у тиловому підрозділі, а згодом перевівся до бойової бригади Збройних сил України, яка виконувала завдання на території Курської області.
Перебуваючи безпосередньо в зоні бойових дій, агент збирав координати українських систем радіоелектронної боротьби та самохідної артилерії, які російська сторона планувала обстрілювати.
Військова контррозвідка СБУ викрила зрадника ще на початковому етапі його співпраці з ворогом і затримала під час підготовки чергового агентурного звіту для кураторів з РФ.
Під час затримання у нього вилучили мобільний телефон із картографічними позначками українських об’єктів та перепискою з російськими спецслужбами. Також за місцем проживання засудженого знайшли незареєстровану зброю та боєприпаси.
Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.
Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Агенти ФСБ, яких викрила СБУ
Як раніше писало РБК-Україна, на Хмельниччині суд виніс вирок двом інформаторам ФСБ: вони отримали 12 і 10 років позбавлення волі. Контррозвідка викрила їх у квітні 2024 року на Хмельниччині.
Слідство встановило, що фігуранти справи відстежували місця дислокації оперативних аеродромів ЗСУ та встановлювали приховані мінікамери поблизу периметрів авіаційних об’єктів.
За допомогою так званих "відеопасток" ворог планував визначати наявність бойової авіації та графіки вильотів, щоб скоригувати повітряні удари.
Також Служба безпеки України викрила та затримала агента ФСБ у складі Сил оборони України, який передавав ворогу координати для коригування ракетно-дронових ударів по українських цілях.
Раніше СБУ повідомляла про затримання у Херсоні медика, що співпрацював із російськими спецслужбами та наводив удари по місту й навколишніх районах.