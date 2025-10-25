ua en ru
Корректировал удары по энергетике: российского агента приговорили к 15 годам

Украина, Суббота 25 октября 2025 10:07
Корректировал удары по энергетике: российского агента приговорили к 15 годам Фото: СБУ задержала фигуранта осенью 2024 года на Сумщине
Автор: Оксана Тесленко

Суд назначил 15 лет заключения с конфискацией имущества агенту российской военной разведки, который корректировал удары по территории Киевской, Сумской и Винницкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По данным следствия, главной задачей предателя был сбор разведданных о расположении украинских военных объектов, личного состава Сил обороны и объектов энергетической инфраструктуры.

Кроме того, он передавал координаты для воздушных атак российских войск по территории трех областей.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта осенью 2024 года на Сумщине, куда тот прибыл для наведения вражеского огня по позициям Вооруженных сил Украины.

Как выяснилось, агентом оказался 24-летний военнослужащий, который самовольно оставил место службы. Он попал в поле зрения российского ГРУ, когда искал подработку в Telegram-каналах.

Суд признал мужчину виновным по трем статьям Уголовного кодекса, в частности в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Напомним, еще один российский агент получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. По заказу РФ злоумышленник пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны ВСУ.

Недавно агента российской военной разведки (ГРУ) приговорили к 15 годам тюрьмы. Он корректировал вражеские удары по Запорожью.

На такой же срок осудили российского агента, который сливал маршруты движения военных эшелонов в Днепропетровской области.

