Коригував удари по енергетиці: російського агента засудили до 15 років

Суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна агенту російської військової розвідки, який коригував удари по території Київської, Сумської та Вінницької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За даними слідства, головним завданням зрадника було збирання розвідданих про розташування українських військових об’єктів, особового складу Сил оборони та об’єктів енергетичної інфраструктури.

Крім того, він передавав координати для повітряних атак російських військ по території трьох областей.

Співробітники СБУ затримали фігуранта восени 2024 року на Сумщині, куди той прибув для наведення ворожого вогню по позиціях Збройних сил України.

Як з’ясувалося, агентом виявився 24-річний військовослужбовець, який самовільно залишив місце служби. Він потрапив у поле зору російського ГРУ, коли шукав підробіток у Telegram-каналах.

Суд визнав чоловіка винним за трьома статтями Кримінального кодексу, зокрема у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.