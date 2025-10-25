ua en ru
Коригував удари по енергетиці: російського агента засудили до 15 років

Україна, Субота 25 жовтня 2025 10:07
Коригував удари по енергетиці: російського агента засудили до 15 років
Автор: Оксана Тесленко

Суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна агенту російської військової розвідки, який коригував удари по території Київської, Сумської та Вінницької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За даними слідства, головним завданням зрадника було збирання розвідданих про розташування українських військових об’єктів, особового складу Сил оборони та об’єктів енергетичної інфраструктури.

Крім того, він передавав координати для повітряних атак російських військ по території трьох областей.

Співробітники СБУ затримали фігуранта восени 2024 року на Сумщині, куди той прибув для наведення ворожого вогню по позиціях Збройних сил України.

Як з’ясувалося, агентом виявився 24-річний військовослужбовець, який самовільно залишив місце служби. Він потрапив у поле зору російського ГРУ, коли шукав підробіток у Telegram-каналах.

Суд визнав чоловіка винним за трьома статтями Кримінального кодексу, зокрема у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, ще один російський агент отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. На замовлення РФ зловмисник намагався встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони ЗСУ.

Нещодавно агента російської воєнної розвідки (ГРУ) засудили до 15 років тюрми. Він коригував ворожі удари по Запоріжжю.

На такий же термін засудили російського агента, який зливав маршрути руху військових ешелонів у Дніпропетровській області.

