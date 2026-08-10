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Россия получила новую поставку баллистики из КНДР, - Зеленский

21:20 10.08.2026 Пн
2 мин
Военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна выходит на новый уровень и создает дополнительные риски для мира
aimg Мария Науменко
Россия получила новую поставку баллистики из КНДР, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Северная Корея продолжает поставлять России оружие, а полученный в войне опыт может позволить Пхеньяну усовершенствовать свой ракетный потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, военное сотрудничество России и КНДР продолжает расширяться. Пхеньян не только снабжает Москву оружием, но и получает возможность совершенствовать собственные военные разработки благодаря опыту войны против Украины.

"Получили, представьте, дополнительную баллистику от Северной Кореи. И каждый в мире должен понимать, что это значит", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что последствия такого сотрудничества могут относиться не только к Украине. По его словам, использование северокорейских ракет и оружия в войне позволяет КНДР получать практический опыт и совершенствовать свои военные возможности.

"Балистика из Северной Кореи, другое их оружие совершенствуется благодаря коллаборации с Россией", - отметил Зеленский.

Он также предупредил, что дальнейшее применение северокорейского вооружения может создать дополнительные риски для других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Чем больше они будут исправлять свои несовершенства и незнание, тем соответственно будет и больше опасности для Японии, для Республики Корея, для Филиппин, других стран региона", - подчеркнул президент.

В этой связи Зеленский призвал международных партнеров усиливать координацию и поддержку Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны. По его мнению, совместная реакция государств может сдержать дальнейшее вовлечение КНДР в войну против Украины.

"Мы говорим также фактически об отражении аппетита и интересе Северной Кореи идти сюда на нашу землю, в наше небо со своим оружием, чтобы учиться войне", - подытожил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует увеличить присутствие северокорейских военных на своей территории.

По его словам, речь идет о 30-50 тысячах солдат КНДР, которые должны выполнять задачи и получать опыт современной войны.

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