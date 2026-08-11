Россия ударила по территории детской больницы в Киеве, образовалась большая воронка (фото)
Этой ночью РФ в очередной раз нанесла удары по Украине - пострадала территория детской больницы в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .
Что произошло возле детской больницы в Киеве
Одно из попаданий этой ночью было зафиксировано на территории детской больницы в Киеве. Ракета образовала воронку, повредила здание общежития, складские помещения и газовую трубу.
Несмотря на разрушение, обошлось без жертв. Дети и медицинский персонал в момент атаки находились в укрытии, поэтому не пострадали.
Напомним, спасатели ГСЧС обнародовали фото с места попадания ракеты возле детской больницы в Киеве - на кадрах видны воронки и повреждено остекление здания.
Пожар на складе рядом спасатели также ликвидировали, площадь возгорания достигала более тысячи квадратных метров.
Тем временем Воздушные силы рассказали о масштабе ночной атаки - РФ применила противокорабельные ракеты "Циркон", баллистику "Искандер-М"/KN-23 и более сотни дронов.
Основное направление удара - Киевская область и Запорожье, а ПВО обезвредило 98 вражеских беспилотников.