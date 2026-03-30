RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

На границе Польши и Украины могут построить супербарьер: как он будет работать

11:44 30.03.2026 Пн
2 мин
Польша превратит свою границу в умную систему
aimg Елена Чупровская
Фото: Подземные кабели и тепловизоры: что Польша строит на границе с Украиной (Getty Images)

Польша планирует возвести электронный барьер на границе с Украиной - подземные кабели, камеры и сейсмические датчики, которые будут реагировать на любое движение вблизи линии разграничения.

Что строят на границе

Барьер будут возводить вдоль участка, который контролирует Надбугское подразделение пограничной охраны - именно там, где проходит польско-украинская пограничная полоса.

Проект предусматривает:

  • подземные кабели для выявления сейсмических колебаний;
  • волоконно-оптические кабели для передачи данных;
  • силовые кабели;
  • столбы с камерами дневного и ночного видения.

Вся информация из системы будет поступать в центр мониторинга в штабе подразделения, где ее будут анализировать пограничники. Это позволит быстро реагировать на любые попытки незаконного пересечения.

Деньги еще не нашли

Стоимость проекта оценивается примерно в 450 миллионов злотых (более 5,31 млрд грн по нынешнему курсу). Часть средств планировали получить из программы ЕС SAFE, однако вето президента заблокировало эту возможность. Сейчас продолжаются консультации по поиску альтернативного финансирования.

Сроки начала работ зависят от двух вещей: выбора подрядчика и наличия средств. Если финансирование не будет обеспечено - тендер могут отменить.

Почему решили строить

Главная причина - обострение ситуации на востоке из-за российской агрессии против Украины. Польские службы отмечают: ситуация за рубежом динамичная, количество диверсий в стране растет, а преступные группировки активизировались.

Барьер должен не только усложнить незаконное пересечение границы, но и повысить эффективность выявления угроз для государственной безопасности. Процесс выбора подрядчика уже начался.

Напомним, недавно Польша заявила, что продолжает усиленный пограничный контроль на границе с Германией и Литвой из-за угроз со стороны Беларуси.

И теперь, вместо свободного передвижения, традиционного для Шенгенской зоны, путешественники должны проходить серьезные проверки.

Между тем в страны ЕС регулярно залетают дроны. Недавно из-за нарушения своего воздушного пространства Латвия вручила ноту протеста РФ. В Латвии отметили, что война России против Украины создает риски для безопасности всего региона.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
