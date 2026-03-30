На границе Польши и Украины могут построить супербарьер: как он будет работать

Что строят на границе

Барьер будут возводить вдоль участка, который контролирует Надбугское подразделение пограничной охраны - именно там, где проходит польско-украинская пограничная полоса.

Проект предусматривает:

подземные кабели для выявления сейсмических колебаний;

волоконно-оптические кабели для передачи данных;

силовые кабели;

столбы с камерами дневного и ночного видения.

Вся информация из системы будет поступать в центр мониторинга в штабе подразделения, где ее будут анализировать пограничники. Это позволит быстро реагировать на любые попытки незаконного пересечения.

Деньги еще не нашли

Стоимость проекта оценивается примерно в 450 миллионов злотых (более 5,31 млрд грн по нынешнему курсу). Часть средств планировали получить из программы ЕС SAFE, однако вето президента заблокировало эту возможность. Сейчас продолжаются консультации по поиску альтернативного финансирования.

Сроки начала работ зависят от двух вещей: выбора подрядчика и наличия средств. Если финансирование не будет обеспечено - тендер могут отменить.

Почему решили строить

Главная причина - обострение ситуации на востоке из-за российской агрессии против Украины. Польские службы отмечают: ситуация за рубежом динамичная, количество диверсий в стране растет, а преступные группировки активизировались.

Барьер должен не только усложнить незаконное пересечение границы, но и повысить эффективность выявления угроз для государственной безопасности. Процесс выбора подрядчика уже начался.