Латвия вручила ноту протеста РФ из-за инцидента на границе с дронами

Латвия выразила официальный протест России из-за нарушения воздушного пространства беспилотником, который залетел с территории РФ в ночь на 25 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Латвии.

Детали дипломатического протеста

Сегодня, 25 марта 2026 года, МИД Латвии вызвал Временного поверенного в делах РФ. Представителю российского посольства вручили ноту, которая категорически осуждает вторжение БпЛА в латвийское небо.

Латвийская сторона подчеркнула, что агрессивная война России против Украины создает непредсказуемые риски для безопасности всего региона.

"Агрессивная война России против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН", - подчеркнули в МИД.

Рига в очередной раз потребовала от Кремля "прекратить агрессию и вывести российские вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины".

Реакция на обстрелы Украины

Во время встречи латвийские дипломаты также отдельно осудили массированные авиаудары РФ по гражданской инфраструктуре Украины, которые состоялись 24 марта. В частности, речь шла об атаках на Львовскую область, где пострадали мирные жители и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Это часть варварского нападения России не только на народ Украины, но и на глубокие исторические и культурные корни Украины", - отметили в МИД Латвии, отметив, что эти действия являются сознательным уничтожением идентичности.