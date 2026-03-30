На кордоні Польщі та України можуть збудувати супербар'єр: як він працюватиме

11:44 30.03.2026 Пн
2 хв
Польща перетворить свій кордон на розумну систему
aimg Олена Чупровська
Фото: Підземні кабелі і тепловізори: що Польща будує на кордоні з Україною (Getty Images)

Польща планує звести електронний бар'єр на кордоні з Україною - підземні кабелі, камери та сейсмічні датчики, які реагуватимуть на будь-який рух поблизу лінії розмежування.

Що будують на кордоні

Бар'єр зводитимуть уздовж ділянки, яку контролює Надбузький підрозділ прикордонної охорони - саме там, де проходить польсько-українська прикордонна смуга.

Проєкт передбачає:

  • підземні кабелі для виявлення сейсмічних коливань;
  • волоконно-оптичні кабелі для передачі даних;
  • силові кабелі;
  • стовпи з камерами денного та нічного бачення.

Уся інформація з системи надходитиме до центру моніторингу в штабі підрозділу, де її аналізуватимуть прикордонники. Це дасть змогу швидко реагувати на будь-які спроби незаконного перетину.

Гроші ще не знайшли

Вартість проєкту оцінюється приблизно в 450 мільйонів злотих (понад 5,31 млрд грн за теперішнім курсом). Частину коштів планували отримати з програми ЄС SAFE, проте вето президента заблокувало цю можливість. Зараз тривають консультації щодо пошуку альтернативного фінансування.

Терміни початку робіт залежать від двох речей: вибору підрядника та наявності коштів. Якщо фінансування не буде забезпечене - тендер можуть скасувати.

Чому вирішили будувати

Головна причина - загострення ситуації на сході через російську агресію проти України. Польські служби наголошують: ситуація за кордоном динамічна, кількість диверсій у країні зростає, а злочинні угруповання активізувалися.

Бар'єр має не лише ускладнити незаконний перетин кордону, а й підвищити ефективність виявлення загроз для державної безпеки. Процес вибору підрядника вже розпочався.

Нагадаємо, нещодавно Польща заявила, що продовжує посилений прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою через загрози з боку Білорусі.

Тож тепер, замість вільного пересування, традиційного для Шенгенської зони, подорожні повинні проходити серйозні перевірки.

Тим часом у країни ЄС регулярно залітають дрони. Нещодавно через порушення свого повітряного простору Латвія вручила ноту протесту РФ. У Латвії зазначили, що війна Росії проти України створює ризики для безпеки всього регіону.

