На кордоні Польщі та України можуть збудувати супербар'єр: як він працюватиме

Польща планує звести електронний бар'єр на кордоні з Україною - підземні кабелі, камери та сейсмічні датчики, які реагуватимуть на будь-який рух поблизу лінії розмежування.
Як пише РБК-Україна, про це повідомило польське видання RMF FM.
Бар'єр зводитимуть уздовж ділянки, яку контролює Надбузький підрозділ прикордонної охорони - саме там, де проходить польсько-українська прикордонна смуга.
Проєкт передбачає:
Уся інформація з системи надходитиме до центру моніторингу в штабі підрозділу, де її аналізуватимуть прикордонники. Це дасть змогу швидко реагувати на будь-які спроби незаконного перетину.
Вартість проєкту оцінюється приблизно в 450 мільйонів злотих (понад 5,31 млрд грн за теперішнім курсом). Частину коштів планували отримати з програми ЄС SAFE, проте вето президента заблокувало цю можливість. Зараз тривають консультації щодо пошуку альтернативного фінансування.
Терміни початку робіт залежать від двох речей: вибору підрядника та наявності коштів. Якщо фінансування не буде забезпечене - тендер можуть скасувати.
Головна причина - загострення ситуації на сході через російську агресію проти України. Польські служби наголошують: ситуація за кордоном динамічна, кількість диверсій у країні зростає, а злочинні угруповання активізувалися.
Бар'єр має не лише ускладнити незаконний перетин кордону, а й підвищити ефективність виявлення загроз для державної безпеки. Процес вибору підрядника вже розпочався.
Нагадаємо, нещодавно Польща заявила, що продовжує посилений прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою через загрози з боку Білорусі.
Тож тепер, замість вільного пересування, традиційного для Шенгенської зони, подорожні повинні проходити серйозні перевірки.
Тим часом у країни ЄС регулярно залітають дрони. Нещодавно через порушення свого повітряного простору Латвія вручила ноту протесту РФ. У Латвії зазначили, що війна Росії проти України створює ризики для безпеки всього регіону.