Ажиотаж на границе: в ГПСУ назвали причину очередей на въезд в Украину и дали совет

В соцсетях распространяются видео с большими очередями на въезд в Украину, однако в Государственной пограничной службе отмечают: такая картина не отражает общей ситуации на границе. Наибольшая нагрузка сейчас приходится преимущественно на два пункта пропуска на границе с Польшей, тогда как на других направлениях существенных пробок нет.

Демченко отметил, рост пассажиропотока начался еще в прошлую субботу, когда стартовали весенние каникулы у школьников. Тогда преимущество было на выезд из Украины, а в будни интенсивность движения несколько снизилась, хотя все равно оставалась выше, чем до начала каникул.

По данным ГПСУ, в пятницу, 27 марта, границу пересекли почти 90 тысяч человек, а за минувшие сутки - уже 107 тысяч. Если в пятницу потоки на въезд и выезд были примерно равными, то в субботу преимущество уже было на стороне тех, кто возвращался в Украину: таких граждан было на 12 тысяч больше.

Что повлекло за собой рост пассажиропотока

"И сейчас на пассажиропоток и за вчера, и за сегодня фактически влияет несколько факторов. Это традиционно выходные, суббота-воскресенье, когда пассажиропоток в целом увеличивается. Это завершение весенних каникул, когда мамы с детьми возвращаются в Украину, потому что завтра уже надо попасть в учебные заведения. Ну и также не исключаем, что часть украинцев возвращается на Пасхальные праздники", - пояснил представитель пограничной службы.

В то же время он отметил, что говорить о массовом возвращении украинцев именно из-за Пасхи было бы некорректно. По его словам, часть людей действительно может ехать, учитывая праздничный период в странах Европы, где католики отмечают Пасху раньше, однако это лишь один из факторов.

Где именно фиксируют наибольшие очереди

"Традиционно самый большой пассажиропоток - это 50% от всего - приходится на границу с Польшей. Где собственно все те видео, которые сейчас распространяются в интернет-сети, это именно этот участок. Но надо понимать, что среди всех пунктов пропуска, которые есть на границе с Польшей, по информации от польских коллег, больше всего люди следуют через "Шегини" и "Краковец"", - добавил Демченко.

По состоянию на сейчас там в очередях находится около 200 транспортных средств на каждом направлении. Еще накануне очередь колебалась на уровне около 150 автомобилей. В то же время на других пунктах пропуска ситуация значительно спокойнее.

"То есть я бы советовал все же интересоваться состоянием загруженности пунктов пропуска, возможно смежная сторона также публикует, так как делает украинская сторона, по направлению выезда, для того, чтобы люди могли ознакомиться, где меньше нагрузки, и туда следовать", - отметил представитель ГПСУ.

Что происходит на пешем переходе "Медика - Шегини"

Отдельно в ГПСУ прокомментировали видео с большим скоплением людей на пешем переходе "Медика - Шегини".

Демченко отметил, что это единственный пеший пункт пропуска на границе с Польшей, поэтому локальные скопления там возможны. В то же время в пятницу на этом направлении в Украину проследовали 1800 человек, а за вчерашний день - 2100, то есть существенного скачка не зафиксировали.

"Но конечно, что люди, когда находятся в очередях, они делают видео и собственно потом нагнетается, скажем так, ситуация, что слишком большие очереди. Очередь также формируется от того, что люди одномоментно прибывают в каком-то направлении, и соответственно время на их оформление в целом такого количества граждан увеличивается", - отметил спикер.

Что советуют пограничники

Пограничники советуют перед поездкой проверять загруженность пунктов пропуска и, по возможности, выбирать менее нагруженные направления. По словам Демченко, украинцам не стоит концентрироваться только на самых популярных переходах, ведь это дополнительно увеличивает очереди именно там.

"Традиционно самые популярные, которые выбирают, - это "Шегини", "Краковец", часто еще "Рава-Русская". Но вспоминая, к примеру, летний период, когда опять же пассажиропоток был достаточно высоким, то тогда очереди фиксировались на всех пунктах пропуска, особенно в какие-то пиковые дни. То сейчас видим, что больше все же люди выбирают два - "Шегини" и "Краковец"", - заявил он.

Демченко подытожил, что на остальных пунктах пропуска очереди или составляют несколько десятков транспортных средств, или же по состоянию на сейчас вообще отсутствуют на территории Польши в направлении Украины.