На границе с Польшей большие очереди: какие пункты пропуска свободны для проезда

В субботу вечером, 6 июня, на границе с Польшей на выезд из Украины фиксируются очереди из автомобилей. Для свободного проезда пока остаются только два пункта пропуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.
В ведомстве отметили, что сейчас очереди на выезд из Украины фиксируются на следующих пунктах пропуска;
Кроме того, фиксируется и накопление автобусов на выезд из Украины, в частности в Краковце и Шегинях. Там ожидают на выезд по 13 автобусов. В то же время в Устилуге тоже ожидает один автобус.
Сейчас свободным для проезда остаются пункты пропуска Смильница и Нижанковичи.
Также в ГПСУ добавили, в Устилуге на въезд в Украину ожидают около 20 авто.
"Напомним, с началом летнего туристического сезона пассажиропоток через пункты пропуска Западной границы традиционно растет. В этом году ожидается увеличение пассажиропотока до 20%", - резюмировали в ведомстве.
Напомним, что с мая в Украине заработал новый функционал в системе "еЧерга" для пересечения границы. Отныне сервис автоматически будет проверять наличие и действительность международного страхового сертификата "Зеленая".
Также мы писали, что с 8 июня на границе Украины и Румынии временно ограничат движение через пункт пропуска "Солотвино - Сигету - Мармацие". Причиной этого станут инфраструктурные работы на мосту через реку Тиса.