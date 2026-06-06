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На границе с Польшей большие очереди: какие пункты пропуска свободны для проезда

20:56 06.06.2026 Сб
2 мин
Что известно о ситуации с очередями на границе Украины с Польшей?
aimg Эдуард Ткач
Фото: на въезд в Украину тоже есть очереди (Getty Images)

В субботу вечером, 6 июня, на границе с Польшей на выезд из Украины фиксируются очереди из автомобилей. Для свободного проезда пока остаются только два пункта пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве отметили, что сейчас очереди на выезд из Украины фиксируются на следующих пунктах пропуска;

  • Угринов - 25 автомобилей;
  • Рава-Русская - 65 авто;
  • Грушев - 25 авто;
  • Краковец - 100 авто;
  • Шегини - 60 авто;
  • Нижанковичи - 25 авто;
  • Устилуг - 95 авто.

Кроме того, фиксируется и накопление автобусов на выезд из Украины, в частности в Краковце и Шегинях. Там ожидают на выезд по 13 автобусов. В то же время в Устилуге тоже ожидает один автобус.

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Сейчас свободным для проезда остаются пункты пропуска Смильница и Нижанковичи.

Также в ГПСУ добавили, в Устилуге на въезд в Украину ожидают около 20 авто.

"Напомним, с началом летнего туристического сезона пассажиропоток через пункты пропуска Западной границы традиционно растет. В этом году ожидается увеличение пассажиропотока до 20%", - резюмировали в ведомстве.

Что еще важно знать

Напомним, что с мая в Украине заработал новый функционал в системе "еЧерга" для пересечения границы. Отныне сервис автоматически будет проверять наличие и действительность международного страхового сертификата "Зеленая".

Также мы писали, что с 8 июня на границе Украины и Румынии временно ограничат движение через пункт пропуска "Солотвино - Сигету - Мармацие". Причиной этого станут инфраструктурные работы на мосту через реку Тиса.

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ПольшаДПСУГраница с Украиной