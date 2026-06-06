На границе с Польшей большие очереди: какие пункты пропуска свободны для проезда

В ведомстве отметили, что сейчас очереди на выезд из Украины фиксируются на следующих пунктах пропуска;

Угринов - 25 автомобилей;

Рава-Русская - 65 авто;

Грушев - 25 авто;

Краковец - 100 авто;

Шегини - 60 авто;

Нижанковичи - 25 авто;

Устилуг - 95 авто.

Кроме того, фиксируется и накопление автобусов на выезд из Украины, в частности в Краковце и Шегинях. Там ожидают на выезд по 13 автобусов. В то же время в Устилуге тоже ожидает один автобус.

Сейчас свободным для проезда остаются пункты пропуска Смильница и Нижанковичи.

Также в ГПСУ добавили, в Устилуге на въезд в Украину ожидают около 20 авто.

"Напомним, с началом летнего туристического сезона пассажиропоток через пункты пропуска Западной границы традиционно растет. В этом году ожидается увеличение пассажиропотока до 20%", - резюмировали в ведомстве.