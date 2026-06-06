На кордоні з Польщею великі черги: які пункти пропуску вільні для проїзду

У суботу ввечері, 6 червня, на кордоні з Польщею на виїзд з України фіксуються черги з автомобілів. Для вільного проїзду наразі залишаються лише два пункти пропуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.
У відомстві зазначили, що наразі черги на виїзд з України фіксуються на наступних пунктах пропуску;
Окрім того, фіксується і накопичення автобусів на виїзд з України, зокрема у Краківці та Шегинях. Там очікують на виїзд по 13 автобусів. Водночас в Устилузі теж очікує один автобус.
Наразі вільним для проїзду залишаються пункти пропуску Смільниця та Нижанковичі.
Також у ДПСУ додали, в Устилузі на в'їзд в Україну очікують близько 20 авто.
"Нагадаємо, з початком літнього туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску Західного кордону традиційно зростає. Цьогоріч очікується збільшення пасажиропотоку до 20%", - резюмували у відомстві.
Нагадаємо, що з травня в Україні запрацював новий функціонал у системі "єЧерга" для перетину кордону. Відтепер сервіс автоматично перевірятиме наявність та дійсність міжнародного страхового сертифіката "Зелена".
Також ми писали, що з 8 червня на кордоні України та Румунії тимчасово обмежать рух через пункт пропуску "Солотвино - Сігету - Мармаціє". Причиною цього стануть інфраструктурні роботи на мосту через річку Тису.