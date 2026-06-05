С 8 июня на границе с Румынией ограничат движение авто: где и в какие часы будет действовать запрет
На украинско-румынской границе временно ограничат движение через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией". Причиной станут инфраструктурные работы на мосту через реку Тиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Главное:
- Даты и график: С 8 по 17 июня 2026 года на КПП "Солотвино - Сигету-Мармацией" временно приостанавливать движение автотранспорта. Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 16:00.
- Причина: Румынская сторона будет проводить ремонтные инфраструктурные работы на историческом мосту через реку Тиса.
- Исключение для пешеходов: Пешеходный пункт пропуска будет работать в обычном штатном режиме.
- Совет водителям: Чтобы избежать очередей и задержек, таможенники рекомендуют заранее выбирать другие маршруты для пересечения границы.
Когда будут действовать ограничения
По информации румынской стороны, движение транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" будет временно приостановлено с 8 по 17 июня 2026 года.
Ограничения будут действовать ежедневно в период с 09:00 до 16:00.
Причиной стали инфраструктурные работы на историческом мосту через реку Тиса, который соединяет Украину и Румынию.
Кто сможет пересечь границу
В Гостаможслужбе уточнили, что ограничения будут касаться только транспортных средств.
В то же время пропуск пешеходов через пункт пропуска в этот период будет осуществляться в штатном режиме.
В ведомстве призвали граждан и перевозчиков учесть временные изменения при планировании поездок.
Украинцам рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты пересечения украинско-румынской границы, чтобы избежать задержек и очередей в период проведения ремонтных работ.
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