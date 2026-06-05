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С 8 июня на границе с Румынией ограничат движение авто: где и в какие часы будет действовать запрет

10:21 05.06.2026 Пт
2 мин
Пешеходы смогут пересекать границу без всяких ограничений
aimg Татьяна Веремеева
С 8 июня на границе с Румынией ограничат движение авто: где и в какие часы будет действовать запрет Фото: Пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" (dpsu.gov.ua)
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На украинско-румынской границе временно ограничат движение через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией". Причиной станут инфраструктурные работы на мосту через реку Тиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Главное:

  • Даты и график: С 8 по 17 июня 2026 года на КПП "Солотвино - Сигету-Мармацией" временно приостанавливать движение автотранспорта. Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 16:00.
  • Причина: Румынская сторона будет проводить ремонтные инфраструктурные работы на историческом мосту через реку Тиса.
  • Исключение для пешеходов: Пешеходный пункт пропуска будет работать в обычном штатном режиме.
  • Совет водителям: Чтобы избежать очередей и задержек, таможенники рекомендуют заранее выбирать другие маршруты для пересечения границы.

Когда будут действовать ограничения

По информации румынской стороны, движение транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" будет временно приостановлено с 8 по 17 июня 2026 года.

Ограничения будут действовать ежедневно в период с 09:00 до 16:00.

Причиной стали инфраструктурные работы на историческом мосту через реку Тиса, который соединяет Украину и Румынию.

Кто сможет пересечь границу

В Гостаможслужбе уточнили, что ограничения будут касаться только транспортных средств.

В то же время пропуск пешеходов через пункт пропуска в этот период будет осуществляться в штатном режиме.

В ведомстве призвали граждан и перевозчиков учесть временные изменения при планировании поездок.

Украинцам рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты пересечения украинско-румынской границы, чтобы избежать задержек и очередей в период проведения ремонтных работ.

Ранее РБК-Украина писало об открытии Северного обхода Ровно протяженностью 14,5 км. Новая дорога должна разгрузить город от транзитного транспорта, улучшить сообщение с международной трассой Киев - Чоп и пунктами пропуска на границе с Польшей. Также обход усилит логистику, перевозки гуманитарных и военных грузов и устойчивость транспортной системы в условиях войны.

Также мы писали о старте обязательной аттестации работников таможни в рамках реформы Государственной таможенной службы. Проверка охватит всех сотрудников и будет включать тестирование на знание законодательства, оценку общих способностей и собеседование по профессиональной компетентности и добропорядочности. Отказ от аттестации или неудовлетворительный результат могут стать основанием для увольнения.

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