На границе с Молдовой ввели жесткие ограничения из-за удара РФ по мосту под Маяками

На пунктах пропуска на украинско-молдавской границе ввели ограничения в связи с российскими ударами по мосту под Маяками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничную полицию Молдовы в Facebook.
Как отметили в пограничной полиции, через КПП Тудора-Староказачье пересечение границы в направлении Белгород-Днестровского разрешено всем путешественникам без ограничений.
При этом в направлении Одесской области пересечение разрешено только гражданам Украины и транспортным средствам массой до 3,5 тонны.
В то же время через КПП Паланка-Маяки-Удобное пересечение границы на выезд из Республики Молдова разрешено только гражданам Украины, направляющимся в Одессу (Украина), а также транспортным средствам массой до 3,5 тонны.
"Вблизи населенного пункта Маяки (Украина) был обустроен временный понтонный мост через реку Днестр, который позволяет ее пересечение", - отметили молдавские пограничники.
Они рекомендовали гражданам Молдовы воздержаться от поездок в этом направлении.
Напомним, еще вчера, 19 декабря, стало известно, что российские оккупанты ударили дроном по мосту под селом Маяки Донецкой области.
Беспилотник ударил по автомобилю, который двигался по мосту. В результате погибла женщина, трое ее детей были доставлены в больницу с травмами и острой реакцией на стресс.
Также сегодня информация об ударах по этому же объекту появилась в мониторинговых каналах.
Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба рассказал, что из-за российских ударов Украина вынуждена срочно прорабатывать новые маршруты для пассажирских перевозок, грузового транспорта и транзитных потоков. Такие действия координируются с Молдовой.
Более детально о том, почему Россия начала бить по мостам в Одесской области, - в материале РБК-Украина.