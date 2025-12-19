На кордоні з Молдовою ввели жорсткі обмеження через удар РФ по мосту під Маяками

Як зазначили в прикордонній поліції, через КПП Тудора-Старокозаче перетин кордону в напрямку Білгород-Дністровського дозволено всім мандрівникам без обмежень.

Водночас у напрямку Одеської області перетин дозволено тільки громадянам України і транспортним засобам масою до 3,5 тонни.

Водночас через КПП Паланка-Маяки-Зручне перетин кордону на виїзд із Республіки Молдова дозволено тільки громадянам України, які прямують до Одеси (Україна), а також транспортним засобам масою до 3,5 тонни.

"Поблизу населеного пункту Маяки (Україна) було облаштовано тимчасовий понтонний міст через річку Дністер, що дає змогу її перетинати", - зазначили молдовські прикордонники.

Вони рекомендували громадянам Молдови утриматися від поїздок у цьому напрямку.