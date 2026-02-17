Границу с Молдовой закрывают для автобусов и фур: когда начнет действовать ограничение
На трассе М-15 Одесса-Рени из-за ухудшения погодных условий временно ограничат движение автобусов, микроавтобусов и грузового транспорта к пунктам пропуска на границе с Молдовой.
Ограничения начнут действовать с 05:00 18 февраля и продлятся до стабилизации ситуации. Они будут действовать на всей протяженности дороги и повлияют на работу пунктов пропуска на границе с Молдовой.
Легковые автомобили пока смогут двигаться без изменений.
Ограничения на границе с Молдовой
По информации пограничников, временно приостановят движение грузовиков, автобусов и микроавтобусов в и из пунктов пропуска:
- "Паланка-Маяки-Удобное",
- "Староказачье",
- "Августовское",
- "Малоярославец",
- "Лесное",
- "Рени",
- "Долинское",
- "Орловка",
- "Виноградовка",
- "Табаки",
- "Новые Трояны".
О введении ограничений также сообщено молдавскую сторону.
Призыв к перевозчикам
В Одесской ОГА призывают перевозчиков и граждан заранее скорректировать маршруты и логистику поездок. Ограничения будут действовать до отдельного сообщения, об их отмене обещают сообщить дополнительно.
Непогода в Украине
Ранее сообщалось, что 17 февраля в большинстве регионов Украины прогнозировались опасные погодные условия: на дорогах ожидается гололедица (желтый уровень опасности), что может осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб.
В ночные часы в северных областях температура воздуха опустится до -19 градусов, а днем сохранится морозная погода, тогда как на юге и в Крыму будет несколько теплее.
Между тем в Сумах из-за резкого потепления, значительных осадков и активного таяния снега объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. Подтопления коснулись жилых кварталов, объектов критической инфраструктуры и частных домовладений.
