Границу с Молдовой закрывают для автобусов и фур: когда начнет действовать ограничение

Иллюстративное фото: границу с Молдовой закрывают для автобусов и фур (GettyImages)

На трассе М-15 Одесса-Рени из-за ухудшения погодных условий временно ограничат движение автобусов, микроавтобусов и грузового транспорта к пунктам пропуска на границе с Молдовой.

Ограничения начнут действовать с 05:00 18 февраля и продлятся до стабилизации ситуации. Они будут действовать на всей протяженности дороги и повлияют на работу пунктов пропуска на границе с Молдовой. Легковые автомобили пока смогут двигаться без изменений. Ограничения на границе с Молдовой По информации пограничников, временно приостановят движение грузовиков, автобусов и микроавтобусов в и из пунктов пропуска: "Паланка-Маяки-Удобное",

"Староказачье",

"Августовское",

"Малоярославец",

"Лесное",

"Рени",

"Долинское",

"Орловка",

"Виноградовка",

"Табаки",

"Новые Трояны". О введении ограничений также сообщено молдавскую сторону. Призыв к перевозчикам В Одесской ОГА призывают перевозчиков и граждан заранее скорректировать маршруты и логистику поездок. Ограничения будут действовать до отдельного сообщения, об их отмене обещают сообщить дополнительно.