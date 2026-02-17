ua en ru
Границу с Молдовой закрывают для автобусов и фур: когда начнет действовать ограничение

Украина, Вторник 17 февраля 2026 18:55
UA EN RU
Границу с Молдовой закрывают для автобусов и фур: когда начнет действовать ограничение Иллюстративное фото: границу с Молдовой закрывают для автобусов и фур (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На трассе М-15 Одесса-Рени из-за ухудшения погодных условий временно ограничат движение автобусов, микроавтобусов и грузового транспорта к пунктам пропуска на границе с Молдовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу и Одесскую ОГА.

Читайте также: Снежный плен и большая вода: последствия масштабной непогоды в Украине 16 февраля

Ограничения начнут действовать с 05:00 18 февраля и продлятся до стабилизации ситуации. Они будут действовать на всей протяженности дороги и повлияют на работу пунктов пропуска на границе с Молдовой.

Легковые автомобили пока смогут двигаться без изменений.

Ограничения на границе с Молдовой

По информации пограничников, временно приостановят движение грузовиков, автобусов и микроавтобусов в и из пунктов пропуска:

  • "Паланка-Маяки-Удобное",
  • "Староказачье",
  • "Августовское",
  • "Малоярославец",
  • "Лесное",
  • "Рени",
  • "Долинское",
  • "Орловка",
  • "Виноградовка",
  • "Табаки",
  • "Новые Трояны".

О введении ограничений также сообщено молдавскую сторону.

Призыв к перевозчикам

В Одесской ОГА призывают перевозчиков и граждан заранее скорректировать маршруты и логистику поездок. Ограничения будут действовать до отдельного сообщения, об их отмене обещают сообщить дополнительно.

Непогода в Украине

Ранее сообщалось, что 17 февраля в большинстве регионов Украины прогнозировались опасные погодные условия: на дорогах ожидается гололедица (желтый уровень опасности), что может осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб.

В ночные часы в северных областях температура воздуха опустится до -19 градусов, а днем сохранится морозная погода, тогда как на юге и в Крыму будет несколько теплее.

Между тем в Сумах из-за резкого потепления, значительных осадков и активного таяния снега объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. Подтопления коснулись жилых кварталов, объектов критической инфраструктуры и частных домовладений.

Подробнее о прогнозе погоды на эту неделю - в материале РБК-Украина.

