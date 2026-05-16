Война в Украине

Границу с Беларусью превратили в неприступную крепость (фото)

21:15 16.05.2026 Сб
Как сейчас выглядит граница с Беларусью?
aimg Сергей Козачук
Фото: границу с Беларусью превратили в неприступную крепость (facebook.com/ОК "Запад")
Украинскую границу с Беларусью превратили в мощную и неприступную оборонительную линию. Сейчас Силы обороны находятся в полной готовности к любым возможным провокациям со стороны республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад".

Как обустроили границу на Полесье

Как отмечают военные, несмотря на обманчивую тишину со стороны Беларуси, украинские военные не теряют бдительности, поскольку соседнее государство остается сателлитом Кремля и потенциальным плацдармом для врага.

Сегодня северные рубежи страны превращены в настоящую крепость. На пограничных участках возведены километры полевых фортификаций, обустроены сотни капониров для техники и долговременных огневых точек.

Мощная система минных полей, рвов и заграждений дополнительно усиливается сложным природным рельефом Полесья - непроходимыми лесами, болотами и реками.

Фото: границу с Беларусью превратили в неприступную крепость (facebook.com/ОК "Запад")

Готовность к отражению угроз

Воины-пограничники в составе группировки войск "Запад" надежно удерживают определенный участок государственной границы.

Бойцы находятся в постоянной готовности к мгновенному реагированию на любые враждебные действия.

Что известно об активности и угрозах из Беларуси

Напомним, что Россия уже длительное время использует территорию и инфраструктуру соседнего государства в войне против Украины. В начале мая украинские пограничники зафиксировали развитие военной логистики в Беларуси, которая в будущем может быть использована в координации с РФ.

Кроме того, Минск решил отказаться от проведения крупных военных учений. Зато самопровозглашенный президент Александр Лукашенко анонсировал проведение "точечной мобилизации" в Беларуси, целью которой является подготовка армии к возможному участию в боевых действиях.

Уже в середине мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает новые операции против Украины с территории Беларуси и активизировала попытки втянуть Минск в дальнейшие военные действия.

По словам главы государства, Москва провела дополнительные контакты с Лукашенко, чтобы склонить его к участию в новых агрессивных шагах.

