Границу с Беларусью превратили в неприступную крепость (фото)

Украинскую границу с Беларусью превратили в мощную и неприступную оборонительную линию. Сейчас Силы обороны находятся в полной готовности к любым возможным провокациям со стороны республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад" .

Бойцы находятся в постоянной готовности к мгновенному реагированию на любые враждебные действия.

Сегодня северные рубежи страны превращены в настоящую крепость. На пограничных участках возведены километры полевых фортификаций, обустроены сотни капониров для техники и долговременных огневых точек.

Как отмечают военные, несмотря на обманчивую тишину со стороны Беларуси, украинские военные не теряют бдительности, поскольку соседнее государство остается сателлитом Кремля и потенциальным плацдармом для врага .

Что известно об активности и угрозах из Беларуси

Напомним, что Россия уже длительное время использует территорию и инфраструктуру соседнего государства в войне против Украины. В начале мая украинские пограничники зафиксировали развитие военной логистики в Беларуси, которая в будущем может быть использована в координации с РФ.

Кроме того, Минск решил отказаться от проведения крупных военных учений. Зато самопровозглашенный президент Александр Лукашенко анонсировал проведение "точечной мобилизации" в Беларуси, целью которой является подготовка армии к возможному участию в боевых действиях.

Уже в середине мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает новые операции против Украины с территории Беларуси и активизировала попытки втянуть Минск в дальнейшие военные действия.

По словам главы государства, Москва провела дополнительные контакты с Лукашенко, чтобы склонить его к участию в новых агрессивных шагах.