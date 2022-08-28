RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кораблі США зайшли в Тайванську протоку вперше з часу візиту Пелосі

Фото: кораблі США зайшли в Тайванську протоку вперше після візиту Пелосі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Два кораблі ВМС США почали прохід через тайванську протоку, подібні маневри проводяться вперше з часу скандального візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі в Тайбей,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з цими даними, в маневрі беруть участь есмінці Antietam і Chancellorsville. Він здійснюється в міжнародних водах.

Раніше координатор у справах регіонів Індійського і Тихого океанів в Раді національної безпеки Білого дому Курт Кемпбелл на брифінгу, присвяченому ситуації навколо Тайваню, заявляв про те, що США діятимуть в повітряному і морському просторі, де це дозволяє міжнародне право.

За його словами, "це включає проведення стандартних проходів кораблів через тайванську протоку".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 липня попри погрози з боку Китаю. Перед цим уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту американської делегації.

Також Китай почав військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20. Тим часом Пекін почав ігнорувати дзвінки від Пентагону, а Тайвань назвав військові навчання Китаю репетицією нападу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТайваньКитай